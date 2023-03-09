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Vergi affı 2023 meclisten geçti mi? Son dakika vergi affı ne zaman çıkacak, zaman meclise gelecek? Vergi affı son dakika gelişmeleri gündemde yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde yapılandırma hakkında açıklama yaptı. Vergi affının çıkacağı tarih ve son durumu ise merak konusu. Peki vergi affı ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bu hafta başlanacak. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor.Kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Meclis çalışmalarına ara vermişti. 28 Şubat 2023 tarihinde çalışmalarına kaldığı yerden devam eden TBMM'nin ilk gündem maddesinde EYT yer aldı. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşı kapsayan EYT yasası, Resmi Gazete'den geçerek yürürlüğe girdi. Meclis gündeminde sıra vergi affı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vergi borçlarını yeniden yapılandıran kanun teklifinin, yakın zamanda Meclis gündeminde gelmesi bekleniyor. Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan teklif Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.Fakat vergi affının ne zaman Meclis'ten geçeceği ile ilgili şu anlık herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.Vergi affı düzenlemesinde en dikkat çeken konu başlıklarından birisi 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi oldu. Vergi borçlarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi affı paketine ilişkin detayları açıkladı. Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne verilecek önergelerle Deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacağını söyledi.Deprem bölgesindekilerin "Veraset ve İntikal Vergisi"nden muaf olacaklarını aktaran Elitaş, buradaki işveren ve çalışanlara da 50 bin liraya kadar yapılan nakdi yardımların sigorta primi ve vergiye tabi olmayacağını kaydetti.Vergi affı düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.