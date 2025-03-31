Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 31 Mart 2025

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu sorularının yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi, bir annenin oğlu ve kendisi için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Konusuyla ilgi çeken dizi her Pazartesi akşamı yayınlanıyor. Ancak 31 Mart 2025 Kanal D yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Uzak Şehir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. İşte, Uzak Şehir yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…



UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Uzak Şehir dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.



31 Mart 2025 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00'de Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.



UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Uzak Şehir dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece dizinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı.



Uzak Şehir 20. Bölümüyle 7 Nisan Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.



31 MART 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI



07:00 Kavak Yelleri



09:00 Neler Oluyor Hayatta?



11:00 Yaprak Dökümü



13:00 Gelinim Mutfakta



16:00 Arka Sokaklar



18:30 Kanal D Ana Haber



20:00 Uzak Şehir (Tekrar)



23:15 Eşref Rüya



02:00 Yargı



04:30 Kuzey Güney

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