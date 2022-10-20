Uşakspor Türkiye Kupası'nda bambaşka

Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise farklı bir kimlik sergiliyor. Ligdeki kötü gidişata rağmen kupa performansı moral kazandırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Uşakspor Türkiye Kupası'nda bambaşka
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20 Ekim 2022 15:43
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 10 maçta galibiyetle tanışamayarak sadece 3 puanla düşme hattında kalan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise farklı bir kimlik sergiliyor.

Ligde son 5 maçını üst üste kaybeden, kalesinde 10 haftada 19 gol gören Uşak temsilcisi, kupada ise yoluna devam ediyor.

Türkiye Kupası'nda önceki turda Malatya Arguvan Belediyespor'u 2-1 yenerek eleyen kırmızı-siyahlı ekip, üçüncü tur mücadelesinde de Gümüşhanespor'u 2 kez öne geçip normal süresi 2-2 biten maçta uzatmada 4-2 yenerek safdışı bıraktı. Ligdeki kötü gidişine rağmen kupada 2'de 2 yapan Uşakspor, moral tazeledi.

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