Haber Tarihi: 28 Eylül 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 11:04

Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak 2023/2024? YÖK açıkladı

Üniversitelerin açılacağı tarih ve eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Bu kapsamda gözler üniversitelerin akademik takvimlerine ve YÖK duyurularına çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile "Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak 2023/2024? YÖK açıkladı
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Üniversiteler online mı, açılacak mı, ne zaman açılıyor? 2023-2024 Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? 2023 Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Bahar yarıyılının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceklerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde paylaştı. Hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar'ın son açıklamalarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversiteler akademik takvimlerini güncellerken, çok sayıda üniversite akademik açılış tarihi belli oldu. Buna göre; Üniversite rektörlükleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok üniversite 2 Ekim 2023 tarihinde eğitim hayatına başlayacak.

ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;

- Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

 

- Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

 


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