Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, başlıyor? 2025

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci belirli bir tarih aralığında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemi, 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu süreçte adaylar, ÖSYM tarafından sunulan tercih kılavuzundaki programlardan en fazla 24 tanesini seçerek üniversite tercihlerinde bulunabilecek.

Tercih işlemlerinin ardından ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını açıklayacak ve üniversitelere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreci başlayacak. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, açıklanan resmî takvime uygun şekilde kayıt işlemlerini tamamlamaları zorunlu olacak. Aksi halde adayların kayıt hakları geçersiz sayılacak.

Peki, 2025–2026 eğitim öğretim yılı için üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıtlar nasıl yapılacak? Elektronik kayıt mümkün mü?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süre içinde adayların, kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri birimlerine başvurarak gerekli belgeleri teslim etmeleri ve kayıt işlemlerini tamamlamaları bekleniyor.

Öte yandan, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar için sistem 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında açık olacak. Elektronik kayıt işlemini başarıyla tamamlayan adayların, üniversiteye ayrıca fiziksel belge ile başvuru yapmalarına gerek kalmayacak. Ancak bazı programlar (örneğin özel yetenek sınavı gerektiren bölümler) yüz yüze belge teslimi isteyebilir.