Union Saint-Gilloise - Roma Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Canlı İzle Şifresiz

Avrupa Ligi'nde heyecan Union Saint-Gilloise - Roma maçıyla devam ediyor. Union Saint-Gilloise kendi evinde Roma takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Saint-Gilloise - Roma maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.