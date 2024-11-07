Haber Tarihi: 07 Kasım 2024 15:18 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 15:19

Union Saint-Gilloise - Roma Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Canlı İzle Şifresiz

Union Saint-Gilloise - Roma maçı canlı izle | UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise ve Roma karşı karşıya geliyor. Union Saint-Gilloise-Roma maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT ve Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Union Saint-Gilloise-Roma maçının detayları belli oldu. Peki, Union Saint-Gilloise-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Union Saint-Gilloise - Roma Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Canlı İzle Şifresiz
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Avrupa Ligi'nde heyecan Union Saint-Gilloise - Roma maçıyla devam ediyor. Union Saint-Gilloise kendi evinde Roma takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Union Saint-Gilloise - Roma Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız



Union Saint-Gilloise - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saint-Gilloise - Roma maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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