Ünal Silver kimdir, ne zaman öldü? Ünal Silver öldü mü, neden öldü?

"Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" gibi dizilerde ve "Hokkabaz", "Dedemin İnsanları" gibi pek çok filmde rol alan oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, bir süredir tedavi gören oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.Renda Güner sosyal medya hesabında, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandıOyuncu Ünal Silver, 16 Temmuz 1948'te İstanbul'da doğdu. Oyunculuğu Almanya'da sürdürürken "Gümüş" olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye "Silver" olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz'ın "Hokkabaz" adlı filminde oynamak için 2007 yılında Türkiye'ye geldi. Almanya'da ve Türkiye'de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi film ve sinema filminde oynadı.Rol aldığı dizi filmler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor.Sinema filmleri arasında ise "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla "Kediler Bataklığı"nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.A-Normal / Oyuncu (2019), Kızgın Damdaki Kedi / Oyuncu (2017), Süpernova / Beautiful Burnout / Oyuncu (2012)Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İdris, 2020), Tövbeler Olsun (2020), Kurşun (Kerim Paşa, 2019), Vurgun (Feyyaz, 2019), Diriliş: Ertuğrul (Umur Bey, 2018), Cinayet Masası İstanbul (Çetin Akbay, 2018), No: 309 (Haluk Dayı, 2016-2017), Aşk Yalanı Sever (Murat Aslan, 2016), Şehrin Melekleri (Bedirhan Kurtoğlu, 2015), Poyraz Karayel (Sadık Saygıner, 2016), Kadim Dostum (Rafet, 2014), Benim İçin Üzülme (Şahin, 2012-2013), Muhteşem Yüzyıl (Şarlken, 2011), Kuzey Güney (Atilla Sinaner, 2011-2012), Gönülçelen (Burhan, 2010, Deli Saraylı (Amiral Sör Edward, 2010), Bir Bulut Olsam (Aslan Bulut, 2009), Sessiz Fırtına (Kör Rıfat, 2007), Yalancı Yarim (Vahi Özkul, 2006).Hilal, Feza and Other Planets (2020), Between Two Dawns (İbrahim, 2020), Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (2017), Deliormanlı (Deliormanlının Ustası, 2016), Çarşı Pazar (Belediye Başkanı, 2014), Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Zagor İbrahim, 2014), Benimle Oynar mısın? (Enver, 2013), Zenne (Yılmaz, 2011), Dedemin İnsanları (Deli Bayram, 2011), Beni Unutma (Olcay'ın Babası, 2011), Gölge (Salim, 2008), Hokkabaz (Ayhan, 2006).Mavi Kuş (Beşir Ağa, 2006), Üçe Karşı Truva (2005), Alles Getürkt! (2002)Rol Aldığı Kısa Filmler:Gölge (2) (Salim, 2008)