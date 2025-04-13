Haber Tarihi: 13 Nisan 2025 16:14 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 16:14

Ulukurt geri mi döndü? Ulukurt nedir, yaşıyor mu?

Teksas merkezli genetik mühendislik şirketi Colossal Biosciences, 12.500 yıl önce nesli tükenen "Ulukurt" türünü yeniden hayata döndürerek, dünyada ilk kez "geri getirme" (de-extinction) başarısına imza attı.

Ulukurt geri mi döndü? Ulukurt nedir, yaşıyor mu?
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Teksas merkezli genetik mühendislik şirketi Colossal Biosciences, 12.500 yıl önce nesli tükenen "Ulukurt" türünü yeniden hayata döndürerek, dünyada ilk kez "geri getirme" (de-extinction) başarısına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamada, bilim insanlarının antik DNA, klonlama ve gen düzenleme teknolojileri kullanarak üç ulukurt yavrusu dünyaya getirdiği bildirildi. Araştırmacılar, günümüzde yaşayan en yakın akrabası olan bozkurtun genlerini modifiye ederek tarih öncesi atalarıyla büyük benzerlik gösteren melez bir tür oluşturdu.

Şirketin açıklamasında, bu gelişmenin yalnızca bir bilimsel atılım değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği koruma ve ekosistemleri yeniden canlandırma yolunda dev bir adım olduğu vurgulandı.

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