UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023 | Fenerbahçe, Beşiktaş Konferans Ligi torbaları

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile, Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımı ile, Fenerbahçe ise Hollanda temsilcisi Twente ile bu akşam rövanş karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini yenerek gruplara kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti. Peki, 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.Canlı kura çekimi Tv8,5 kanalından naklen yayınlanacak.Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt3. Torba: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana,4. Torba: Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniUEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.