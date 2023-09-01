Haber Tarihi: 01 Eylül 2023 10:29 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 10:29

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023 | Fenerbahçe, Beşiktaş Konferans Ligi torbaları

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve torbaları belli oluyor. UEFA Konferans Ligi kura çekimi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir üst tura yükselmesinin ardından netlik kazandı. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde ise 3 takımımız yarıştı. Geçtiğimiz hafta play-off ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu akşam rakipleriyle rövanş oynadı. Konferans Ligi grup kura çekimi tarihleri de milyonlarca taraftar tarafından merak ediliyor. Öte yandan Sarı-lacivertlilerin ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, 2023/2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023 | Fenerbahçe, Beşiktaş Konferans Ligi torbaları
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UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile, Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımı ile, Fenerbahçe ise Hollanda temsilcisi Twente ile bu akşam rövanş karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini yenerek gruplara kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti. Peki, 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar… 
UEFA KONFERANS LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ 2023-2024 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAPILACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.
Canlı kura çekimi Tv8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

UEFA KONFERANS LİGİ BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLER

Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana,

4. Torba: Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani


UEFA KONFERANS LİGİ GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.

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