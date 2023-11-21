Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet 3 aylar takvimi

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İslam dünyasında üç ayların ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar artmış durumda. Yurt genelinde büyük bir merakla beklenen üç ayların hangi tarihte başlayacağına dair resmi açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. İşte, 2024 dini günler takvimi...Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2024 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak ediliyor.Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185).Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı6 Şubat Salı: Mirac Kandili24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi9 Nisan Salı: Arefe10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)15 Haziran Cumartesi: Arefe16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı16 Temmuz Salı: Aşure Günü14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili