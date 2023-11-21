Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet 3 aylar takvimi

İslam dünyasında üç ayların ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar artmış durumda. Yurt genelinde büyük bir merakla beklenen üç ayların hangi tarihte başlayacağına dair resmi açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. İşte, 2024 dini günler takvimi... 2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2024 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak ediliyor.
ÜÇ AYLAR NEDEN ÖNEMLİDİR? İŞTE, DİYANET BİLGİSİ
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185).
Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir. 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili