Twitter neden yenilenmiyor? Twitter bozuldu mu?

Twitter hesaplarında yaşanan sorun kullancılar tarafından araştırılıyor. Twitter sayfası yenilenmiyor diyenlerin sayısı çoğunlukta, herkes nedenini araştırıyor. Sosyal medya platformu twitter üzerinde sayfanın yenilenmemesi, yeni twit atılamaması gibi sorunlar yaşanmaktaydı. Kullanıcılar "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok. Tekrar deneyelim." yazısını ekranda gördü ve nedenini birbirine sorgulamaya başladı.Twitter üzerinde yaşanan bu sorun milyonlarca kullanıcıyı bir anda şoke etti. Twitter tarafından sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Twitter hesabı olanlar sosyal medya platformuna giriş yaptıklarında sorunla karşı karşıya kaldı. Sayfa akışı timeline yenilenmedği gibi yeni paylaşım yapılmasının da mümkün olmadığı görüldü.Twitter hesaplarının normalde yaptığı işlevini görmediği gece saat 00:30 sıralarında anlaşıldı. Resmi olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmadığı için de tüm kullanıcılar meraklı bekleyişe geçti.Kullanıcıların genellikle mavi tık olarak adlandırdığı mavi onay rozeti ya da Twitter'da kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir hesabın orijinal olduğunu insanların bilmesini sağlar. Rozet hesap profilinde ismin yanında, arama sonuçlarında ise hesap adının yanında yer alır.Profil veya tema rengi özelleştirmelerine bağlı olmaksızın, her zaman aynı renktedir ve aynı konuma yerleştirilir. İsimlerinin yanında tik bulunmayan ancak rozeti profil fotoğrafı, başlık fotoğrafı veya kişisel bilgiler gibi başka bir yerde gösteren hesaplar onaylanmış hesap değildir. Mavi onay tikleri Twitter tarafından yerleştirilmelidir ve bir rozeti profil fotoğraflarının, arka plan fotoğraflarının bir parçası olarak ya da onaylandıklarını ima etmek üzere herhangi bir şekilde kullanan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.Doğrulanmış bir telefon numarasıDoğrulanmış e-posta adresiTwitter'ta biyografinizi bölümünü doldurmuş olmanızGeçerli bir profil fotoğrafıDoğrum tarihi (gizli olarak ayarlanabiliyor)Bir web sitesiTweetlerin herkese açık olması