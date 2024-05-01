Haber Tarihi: 01 Mayıs 2024 12:02 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 12:02

1 Mayıs'ta halk ekmek açık mı?

1 Mayıs nedeniyle çalışma saatlerinde farklılıklar söz konusu oldu. İstanbul Halk Ekmek (İHE) çalışma saatleri merak edilen kurum ve kuruluşlar arasında yer alıyor. Peki, İstanbul Hal Ekmek 1 Mayıs'ta açık mı? İşte detaylar...

1 Mayıs'ta halk ekmek açık mı?
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İstanbul Halk Ekmek vatandaşların merak ettiği konulardan bir oldu. Ekmek ihtiyaçlarını İstanbul Halk Ekmek (İHE) 'ten karşılayanlar kurumun ne zaman açılıp ne zaman kapandığını merak ediyor. Peki, İstanbul Halk Ekmek 1 Mayıs'ta  açık mı? İşte bilgiler...

İstanbul Halk Ekmek resmi internet sitesinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak internet satışı da olan İstanbul Halk Ekmek internet sitesinde, " 1 Mayıs dolayısıyla siparişler 2 mayıs 2024 tarihinde kargolanacaktır" açıklaması yer alıyor.


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