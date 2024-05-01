1 Mayıs'ta halk ekmek açık mı?

İstanbul Halk Ekmek vatandaşların merak ettiği konulardan bir oldu. Ekmek ihtiyaçlarını İstanbul Halk Ekmek (İHE) 'ten karşılayanlar kurumun ne zaman açılıp ne zaman kapandığını merak ediyor. Peki, İstanbul Halk Ekmek 1 Mayıs'ta açık mı? İşte bilgiler...

İstanbul Halk Ekmek resmi internet sitesinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak internet satışı da olan İstanbul Halk Ekmek internet sitesinde, " 1 Mayıs dolayısıyla siparişler 2 mayıs 2024 tarihinde kargolanacaktır" açıklaması yer alıyor.