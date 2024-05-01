1 Mayıs'ta AVM'ler, mağazalar açık mı, kapalı mı? 2024

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşıyor. Bu yıl çarşamba günü kutlanacak 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. 1 Mayıs AVM'ler çalışıyor mu? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Peki, 1 Mayıs 2024 AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor ve birçok kurum ve kuruluş bu tarihte hizmet vermiyor. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma düzeninde devam ediyor ve açık oluyor. Alışveriş merkezi çalışma saatleri sabah 10:00-22:00 arasında devam edecek. Çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri, ziyaret etmek istediğiniz AVM yönetiminden alabilirsiniz.

1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.