Haber Tarihi: 01 Mayıs 2024 12:49 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 12:49

1 Mayıs'ta AVM'ler, mağazalar açık mı, kapalı mı? 2024

Emek ve Dayanışma günü sebebiyle 1 Mayıs AVM çalışma saatleri merak ediliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatillerden birisi olan 1 Mayıs'ta kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, hastaneler ve okullar tatil oluyor. Bu tarz tatil günlerinde ise birçok kişi alışveriş merkezine giderek sevdikleriyle vakit geçiriyor. Peki, 1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor? İşte merak edilenler...

1 Mayıs'ta AVM'ler, mağazalar açık mı, kapalı mı? 2024
Abone Ol
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşıyor. Bu yıl çarşamba günü kutlanacak 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. 1 Mayıs AVM'ler çalışıyor mu? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Peki, 1 Mayıs 2024 AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri!

1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor ve birçok kurum ve kuruluş bu tarihte hizmet vermiyor. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma düzeninde devam ediyor ve açık oluyor. Alışveriş merkezi çalışma saatleri sabah 10:00-22:00 arasında devam edecek. Çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri, ziyaret etmek istediğiniz AVM yönetiminden alabilirsiniz.

1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR TATİL?

1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da iki yıldızdan biri sezon sonu satılacak! Galatasaray Galatasaray'da iki yıldızdan biri sezon sonu satılacak!
Manuel Neuer'den Kim Min Jae'ye destek Bayern Münih Manuel Neuer'den Kim Min Jae'ye destek
1 Mayıs'ta (bugün) eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs nöbetçi açık eczaneler 2024 Gündem 1 Mayıs'ta (bugün) eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs nöbetçi açık eczaneler 2024
Trabzonspor, Draguş transferinde mutlu sona yakın Trabzonspor Trabzonspor, Draguş transferinde mutlu sona yakın
Galatasaray'dan gurbetçi takviyesi! Galatasaray Galatasaray'dan gurbetçi takviyesi!
1 Mayıs'ta halk ekmek açık mı? Gündem 1 Mayıs'ta halk ekmek açık mı?
Beşiktaş'a yeni kaynak: 10 bin üyeden 50 milyon lira Beşiktaş Beşiktaş'a yeni kaynak: 10 bin üyeden 50 milyon lira
Galatasaray'dan Alexis Sanchez hamlesi Galatasaray Galatasaray'dan Alexis Sanchez hamlesi
1 Mayıs'ta kapalı olan yollar belli oldu: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı olacak? Gündem 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar belli oldu: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı olacak?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Münih'te kazanan yok, tur Madrid'e kaldı
2
Yunus Akgün'den etkili performans!
3
Hasan Arat'tan dev transfer operasyonu!
4
Galatasaray'da Erden Timur'a büyük baskı!
5
Galatasaray'a Yusuf için dev rakipler!
6
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!
7
İstanbulspor'dan Dursun Özbek için açıklama!

SON HABERLER

yukarı ok