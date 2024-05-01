1 Mayıs bugün Marmaray açık mı, kapalı mı? 2024

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla kapalı olarak duraklar açıklandı. Fatih, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş gibi ilçelerde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Bu yollar için alternatif güzergahlar belli oldu. Fatih ilçesinde Fevzi Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri kapalı olacak. Bunun yanı sıra Haliç Köprüsü, Avrasya Tüneli, Vatan Caddesi alternatif olarak açık olacak. İETT Genel Müdürlüğü tarafından M2 Yenikapı- Seyrantepe- Hacıosman hattından bazı duraklar kapalı olacak. İstiklal Caddesi üzerindeki Nostalji Tramvay seferleri durdurulurken Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam, Tepebaşı İETT otobüs durakları çift taraflı seferlerine ara verecek. Peki 1 Mayıs metrobüs, marmaray, otobüs, metro çalışıyor mu? 1 Mayıs hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleri alınan karar gereği ücretsiz olacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise bazı toplu taşıma duraklarının kapalı olacağı duyuruldu. Kapalı olacak duraklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı toplu ulaşım araçlarının durakları kapalı olacak. Ulaşıma kapatılacak ulaşım ağları duyuruldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 04.00'ten itibaren trafiğe kapalı olacak yollar duyuruldu. Benzer şekilde deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlamalar ise 05.30'dan itibaren başlayacak. İşte, ulaşıma kapatılacak ulaşım ağları;

İETT Genel Müdürlüğü-Metro A.Ş.

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,