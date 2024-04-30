Bayern Münih-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? | Bayern Münih-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Devler Ligi'nde Bayern Münih ve Real Madrid yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nin iki favorisinde gözler yıldız oyuncularda olacak. Real Madrid'de gözler Bellingham'da olurken Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'nin performansı dikkatle takip edilecek. A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler'in son lig maçında gol atması sonrası gözler Ancelotti'nin kadro tercihe çevrildi. Real Madrid çeyrek finalde Manchester City galibiyetinin ardından adını yarı finale yazdırdı. Bayern Münih ise İngiliz ekibi Arsenal karşısında kazanarak üst tura yükseldi. Bayern Münih - Real Madrid maçının şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Bundesliga'da bu sezon şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek istiyor. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte, yarı final maçına ilişkin detaylar…

Bayern Münih Real Madrid maçı 30 Nisan Salı günü ekranlara gelecek. Avrupa kupalarının resmi yayıncısı Acunmedya, TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak maçları açıkladı. Buna göre Bayern Münih Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı olarak ekranlara gelecek.

Bayern Münih Real Madrid maçında kadroya alınan Arda Güler'in maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Kim Min-Jae, Dier, Davies, Laimer, Goretzka, Müller, Choupo-Moting, Guerreiro, Kane.

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.