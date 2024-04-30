Haber Tarihi: 30 Nisan 2024 18:38 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 18:38

Bayern Münih-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? | Bayern Münih-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında turnuvanın tarihteki en başarılı takımı Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 14 kupayla tarihin en başarılı takımı olan Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda yenerek saha avantajını eline geçirmek istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Bayern Münih-Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Bayern Münih-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? | Bayern Münih-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
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Devler Ligi'nde Bayern Münih ve Real Madrid yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nin iki favorisinde gözler yıldız oyuncularda olacak. Real Madrid'de gözler Bellingham'da olurken Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'nin performansı dikkatle takip edilecek. A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler'in son lig maçında gol atması sonrası gözler Ancelotti'nin kadro tercihe çevrildi. Real Madrid çeyrek finalde Manchester City galibiyetinin ardından adını yarı finale yazdırdı. Bayern Münih ise İngiliz ekibi Arsenal karşısında kazanarak üst tura yükseldi. Bayern Münih - Real Madrid maçının şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Bundesliga'da bu sezon şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek istiyor. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte, yarı final maçına ilişkin detaylar…

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bayern Münih Real Madrid maçı 30 Nisan Salı günü ekranlara gelecek. Avrupa kupalarının resmi yayıncısı Acunmedya, TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak maçları açıkladı. Buna göre Bayern Münih Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı olarak ekranlara gelecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bayern Münih Real Madrid maçında kadroya alınan Arda Güler'in maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Bayern Münih - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri:

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Kim Min-Jae, Dier, Davies, Laimer, Goretzka, Müller, Choupo-Moting, Guerreiro, Kane.

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.
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