Twitter çöktü mü? Son dakika 8 Şubat Twitter, sosyal medya çöktü mü, erişim engeli, kısıtlama var mı?

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Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü sorusu, Twitter erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Yaşadıkları sorun üzerine 'Twitter açılmıyor' ve 'Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde bir sorun olduğu belirtiliyor. Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, erişimde sorun yaşıyor.Erişim problemi yaşanan Tiktok'ta dünya genelinde çökme yaşandığı bildirildi.Canlı arızasında yer alan bilgiye göre, Tiktok'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar dün gece saat 23:00'dan bu yana sorun yaşadığını belirtiyor.