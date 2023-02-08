Haber Tarihi: 08 Şubat 2023 16:38 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 16:38

Twitter çöktü mü? Son dakika 8 Şubat Twitter, sosyal medya çöktü mü, erişim engeli, kısıtlama var mı?

Twitter çöktü mü, son dakika Twitter neden açılmıyor? 8 Şubat Twitter'da erişim sorunu mu var? Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü soruları, sosyal medya platformuna erişim sorunuyla gündeme geldi. Sİteye erişimde ya da uygulama üzerinden giremeyen kullanıcılar Twitter neden açılmıyor soruları ile de cevap aranan konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 8 Şubat 2023 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Twitter çöktü mü? Son dakika 8 Şubat Twitter, sosyal medya çöktü mü, erişim engeli, kısıtlama var mı?
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Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü sorusu, Twitter erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Yaşadıkları sorun üzerine 'Twitter açılmıyor' ve 'Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.
8 ŞUBAT 2023 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde bir sorun olduğu belirtiliyor. Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, erişimde sorun yaşıyor.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim problemi yaşanan Tiktok'ta dünya genelinde çökme yaşandığı bildirildi.

Canlı arızasında yer alan bilgiye göre, Tiktok'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar dün gece saat 23:00'dan bu yana sorun yaşadığını belirtiyor.
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