Twitch kapandı mı, neden kapandı? Twitch yasaklandı mı?

Twitch, dünyanın önde gelen canlı yayın platformlarından biri olarak bilinirken, Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan erişim engeli kararıyla gündeme geldi. Bu olayın ardından, 'Twitch kapatıldı mı?' veya 'Twitch neden kapatıldı?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. Twitch'in yasaklanıp yasaklanmadığı, yasaklandıysa neden yasaklandığı ve Twitch'in Türkiye'de tekrar açılıp açılmayacağı gibi konular merak edilmeye başlandı. Peki, Twitch yasak mı? Twitch neden yasaklandı? Twitch tekrar açılacak mı? Twitch Türkiye'de kapandı mı? Twitch ne zaman açılacak? İşte detaylar...

BTK, Twitch'e getirilen erişim engeli kararını, 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla temellendirerek duyurdu.

BTK'nin kararıyla Twitch'e uygulanan erişim engeli, canlı yayın platformunun kullanıcıları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Kick platformuna geçtiğimiz günlerde de uygulanan benzer bir erişim engeli kararı, Twitch'e olan erişimin nedenini merak ettirdi. Ancak BTK'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Twitch'e getirilen engel, 22 Şubat 2024 tarihli Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla gerçekleşmiştir.

Twitch'e uygulanan erişim engeli sonrasında, Türkiye'deki kullanıcılar platforma erişim sağlayamamaktadır. Ancak henüz BTK veya ilgili mercilerden gelecek bir açıklama, Twitch'e getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağı konusunda net bir bilgi vermemiştir. Kullanıcılar, platformun ne zaman tekrar kullanıma açılacağını merakla bekliyor.

BTK tarafından alınan erişim engeli kararının nedeni resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak benzer bir engelin Kick platformuna da uygulanmış olması, iki platform arasında benzer sebeplerin etkili olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.