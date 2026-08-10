TV canlı izle güncel online reklamsız kesintisiz HD

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CANLI TELEVİZYON İZLE, TELEVİZYON YAYINI CANLI
SD ve HD çözünürlükte sunulmaktadır. Çözünürlük ayarını seçtikten sonra yayınları herhangi bir donma ya da kesinti olmadan izleyebilirsiniz. İnternet bağlantınız yavaşsa SD, internet bağlantınız hızlıysa ve kotanız yeterliyse HD çözünürlükte yayınları izlemeyi tercih edebilirsiniz.
İnternet bağlantısı sağlayabildiğiniz hemen hemen her yerde canlı TV izleme seçeneklerimizi kullanabilirsiniz. Bunun için mobil platformlarda ve akıllı TV'lerde.TÜRK TV KANALLARI CANLI İZLEFOX TV CANLI İZLE! TIKLAYINSTAR TV CANLI İZLE! TIKLAYINSHOW TV CANLI İZLE! TIKLAYINKANAL D CANLI İZLE! TIKLAYINTRT CANLI İZLE! TIKLAYINTV 8 CANLI İZLE! TIKLAYINKESİNTİSİZ HD CANLI TV İZLE, CANLI TELEVİZYON YAYINLARI
kanal yayınlarında gösterimde olan içerikleri kolaylıkla izleyebilirsiniz. SD ve HD çözünürlükte yayın seçenekleriyle kanal içeriklerini kolaylıkla ve kaliteli bir şekilde takip etme şansınız vardır. Üstelik yayında olan programı ve sıradaki programı görebileceğiniz CANLI yayınlar bulunmaktadır.
Onlarca kanalı online olarak takip edebileceğiniz gibi üstelik bu yayınların birçoğunu sizlere abonelik gerektirmeden sunuyor. Kanalları istediğiniz platform üzerinden online takip edebilir, yayınları donmadan ve reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz.YOUTUBE TV KANALLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINREKLAMSIZ ONLINE DONMADAN KESİNTİSİZ CANLI YAYIN
Çok sık karşılaştığımız hd tv izle komutları bilgisayarlardan mobil cihazlara kadar her yerde karşımıza çıkmaktadır. Hatta bugün bunun da ötesine geçildi ve şimdilerde Ultra HD teknolojisi olağanüstü görüntüsüyle gündemde. Canlı Yayın Teknolojisi Canlı yayın öncelikle canlı tv, radyo ve internet erişiminin bulunduğu her yerden izlenebilecek, dinlenebilecek durumdadır.
İnternetten canlı TV izleme denildiğinde birçok kişinin ilk aklına gelen şey takılma ve donma sorunlarıdır. Uydu yayınlarının aksine internetten izlenen canlı TV yayınlarında birçok kullanıcı donma sorunu yaşamaktadır. En sevdiğiniz dizi veya programı izlerken veya örneğin takımınızın futbol maçını takip ederken yaşanan bir takılma tüm deneyimi alt üst ederek keyfinizi kaçırabilir. Takılmanın olmaması için seçtiğiniz canlı TV izleme sitesinin güçlü altyapıya sahip olması gerekmektedir. CANLI YAYIN FREKANS LİSTESİ
2000'ler 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 120 220 T3A
24 HD 12310 V - Dikey Batı 15000 3/4 5055 5155 T4A
24 KITCHEN HD 12457 H - Yatay Doğu 15000 3/4 2959 3059 T4A
24 TV 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3100 3200 T4A
360 HD 12310 V - Dikey Batı 15000 3/4 5056 5156 T4A
360 TV 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3101 3201 T4A
363 TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 133 233 T4A
365 11061 H - Yatay Batı 4820 3/4 3077 3177 T3A
4 EYLÜL TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 161 261 T4A
60S 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 124 224 T3A
80S 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 122 222 T3A
90S 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 121 221 T3A
A HABER 11883 V - Dikey Batı 4800 5/6 1401 1501 T4A
A HABER 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1301 1401 T4A
A HABER HD 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1306 1406 T4A
A HABER RADYO 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1408 T4A
A NEWS HD 11998 V - Dikey Batı 11666 3/4 4905 5005 T4A
A PARA HD 11998 V - Dikey Batı 11666 3/4 4906 5006 T4A
A SPOR 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1302 1402 T4A
A SPOR HD 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1307 1407 T4A
A SPOR RADYO 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1409 T4A
A.VUSLAT TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3436 3536 T4A
A2 HD 11998 V - Dikey Batı 11666 3/4 4907 5007 T4A
A2 TV 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1314 1414 T4A
ADA TV 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8005 8105 T3A
AGRO TV 12457 V - Dikey Batı 30000 3/4 5302 5402 T4A
AKILLI TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 131 231 T4A
AKİT TV HD 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6800 6900 T3A
AKRA FM 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6118 T3A
AKSU TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3408 3508 T4A
AL JAZEERA ARAB 12457 V - Dikey Batı 30000 3/4 5308 5408 T4A
AL JAZEERA ENGLISH 12457 V - Dikey Batı 30000 3/4 5307 5407 T4A
AL QURAN AL KAREEM TV 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6000 6100 T3A
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6001 6101 T3A
ALA TOO 24 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6812 6912 T3A
ALASKA TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 139 239 T4A
ALASKA TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 119 219 T4A
ALASKA TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 153 253 T4A
ALASKA TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 125 225 T4A
ALASKA TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 145 245 T4A
ALEM FM 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3202 T4A
AMBIANCE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 201 T3A
AMBIANCE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 201 T3A
ANADOLU DERNEK TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 125 225 T4A
ANTALYA RADYO 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1018 T3A
ARAFAT TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 153 253 T4A
AROUND THE WORLD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 268 T3A
AS TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3400 3500 T4A
ATV 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1300 1400 T4A
ATV AVRUPA 11883 V - Dikey Batı 4800 5/6 1400 1500 T4A
ATV HD 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1305 1405 T4A
AV TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3435 3535 T4A
AZADLIQ VOA AZERI 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 271 T4A
BABY TV 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 176 276 T3A
BABY TV 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 176 276 T3A
BABY TV 12378 H - Yatay TR 30000 3/4 6422 6522 T4A
BAHAR TURK TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 141 241 T4A
BAROQUE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 171 271 T3A
BAYRAK FM 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8111 T3A
BAYRAM FM 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5814 T4A
BBC EARTH 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 103 203 T3A
BBC FIRST HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4475 4575 T3A
BBC FIRST HD 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4102 4202 T4A
BBC WORLD NEWS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 115 215 T3A
BBC WORLD NEWS 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3803 3903 T4A
BBNTÜRK 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6643 6743 T3A
beIN GURME HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4963 5063 T4A
beIN HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 49935 5035 T4A
beIN HOME&ENT HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4462 4662 T3A
beIN HOME&ENT HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4462 4562 T3A
beIN IZ HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4962 5062 T4A
beIN IZ HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4962 5062 T4A
beIN MOVIES ACTION 2 HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4461 4561 T3A
beIN MOVIES ACTION HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4965 5065 T4A
beIN MOVIES FAMILY HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4960 5060 T4A
beIN MOVIES PREMIER HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4964 5064 T4A
beIN MOVIES PREMIERE 2 HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4455 4555 T3A
beIN MOVIES STARS HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4959 5059 T4A
beIN MOVIES TURK HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4961 5061 T4A
beIN SERIES COMEDY HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4956 5056 T4A
beIN SERIES DRAMA HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4958 5058 T4A
beIN SERIES SCI-FI HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4955 5055 T4A
beIN SERIES VICE HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4957 5057 T4A
beIN SPORTS 1 HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3311 3411 T3A
beIN SPORTS HABER 12378 H - Yatay TR 30000 3/4 6421 6521 T4A
beIN SPORTS HABER HD 12378 H - Yatay TR 30000 3/4 6420 6520 T4A
beIN SPORTS HD 2 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3301 3401 T3A
beIN SPORTS HD 3 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3308 3408 T3A
beIN SPORTS HD 4 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3307 3407 T3A
beIN SPORTS MAX 1 HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3314 3414 T3A
beIN SPORTS MAX 2 HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4453 4553 T3A
BENGÜ TÜRK 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6814 6914 T3A
BERAT TV 11061 H - Yatay Batı 4820 3/4 3076 3176 T3A
BEST FM 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 277 T4A
BEYAZ TV 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6200 6300 T4A
BEYAZ TV HD 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6201 6301 T4A
BEYKENT TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6639 6739 T3A
BİTLİS TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6645 6745 T3A
BİZİMEV TV 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 115 215 T4A
BLD 11061 H - Yatay Batı 4820 3/4 3075 3175 T3A
BLD 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6702 6802 T4A
BLD 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5700 5800 T4A
BLOOMBERG HT 11053 H - Yatay Batı 8000 3/4 2126 2226 T3A
BLOOMBERG HT HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2002 2102 T4A
BOOMERANG TV HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4969 5069 T4A
BOOMERANG TV HD 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 116 216 T4A
BROADWAY 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 169 269 T3A
BRT 1 HD 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8002 8102 T3A
BRT 2 HD 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8001 8101 T3A
BRT 3 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8000 8100 T3A
BRT RADYO 1 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8110 T3A
BRTV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3415 3515 T4A
CARTON NETWORK 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 115 215 T4A
CEM RADYO 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6764 T3A
CEM TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6642 6742 T3A
CHANNEL ONE RUSSIA 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4656 4756 T4A
CHANSONS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 249 T3A
CHILLOUT 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 228 T3A
CLASSIC MASTERS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 127 227 T3A
CLASSIC ROCK 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 147 247 T3A
CLASSICAL CALM 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 258 T3A
CLASSICAL GREATS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 233 T3A
CLASSICAL ORCHESTRAL 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 232 T3A
CNN INTERNATIONAL 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 108 208 T3A
CNN TURK HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 102 202 T4A
CNN TÜRK 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 101 201 T4A
CNNTURK RADYO 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 271 T4A
COOL JAZZ 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 230 T3A
DA VINCI LEARNING 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 104 204 T3A
DA VINCI LEARNING 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4660 4760 T4A
DANCE CLUBBIN 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 165 265 T3A
DEEP BLUES 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 235 T3A
DEHA TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3409 3509 T4A
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1316 T3A
DISCOVERY CHANNEL HD 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 101 201 T4A
DISCOVERY CHANNEL HD 12378 H - Yatay TR 30000 3/4 6412 6512 T4A
DISCOVERY SCIENCE 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 113 213 T4A
DISNEY CHANNEL 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5200 5300 T4A
DISNEY JUNIOR 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4472 4572 T3A
DISNEY JUNIOR 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4130 4230 T4A
DISNEY XD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4471 4571 T3A
DiYANET RADYO 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6312 T4A
DİYANET RİSALET RADYO 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6216 T4A
DİYANET TV 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5204 5304 T4A
DİYANET TV HD 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6203 6303 T4A
DİZİ PREMIUM 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 109 209 T4A
DİZİ SMART MAX 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 114 214 T4A
DMAX 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1802 1902 T4A
DMAX HD 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1815 1915 T4A
DOCUBOX TV 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 106 206 T3A
DOLUNAY INT 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2309 2409 T3A
DOLUNAY INT 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2304 2404 T3A
DORUK TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 163 263 T4A
DOST FM 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5941 T3A
DOST TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5822 5922 T3A
DREAM TÜRK 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 107 207 T4A
DREAM TÜRK HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 106 206 T4A
DRT DENiZLi 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6631 6731 T3A
EASY LISTENING 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 257 T3A
EDESSA TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5809 5909 T3A
EDGE SPORT HD 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4104 4204 T4A
EGE TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3439 3539 T4A
EKİN TÜRK TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 143 243 T4A
EKOTÜRK 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6641 6741 T3A
ER TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3412 3512 T4A
ERKAM RADYO 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6117 T3A
ERZURUM RADYO 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1216 T3A
ESTV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3410 3510 T4A
EURO D 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 109 209 T4A
EUROSPORT 1 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4467 4567 T3A
EUROSPORT 1 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 105 205 T4A
EUROSPORT 2 HD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 116 216 T3A
EUROSTAR 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6311 6411 T4A
FARDA TV 12446 H - Yatay Doğu 2400 3/4 308 256 T4A
FASHION TV 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 109 209 T3A
FASHION TV 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 109 209 T3A
FAST/FUN 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 108 208 T4A
FB TV 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5701 5801 T4A
FIGHT NETWORK HD 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4101 4201 T4A
FIGHTBOX HD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 107 207 T3A
FILLERS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 126 226 T3A
FILMBOX 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 105 205 T3A
FM TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5826 5926 T3A
FOLK ROODS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 144 244 T3A
FOX CRIME HD 12457 H - Yatay Doğu 15000 3/4 2955 3055 T4A
FOX LIFE TURKEY HD 12457 H - Yatay Doğu 15000 3/4 2960 3060 T4A
FOX TV 12336 H - Yatay TR 5520 3/4 2875 2975 T4A
FOX TV HD 12328 H - Yatay TR 6666 2/3 2850 2950 T4A
FX HD 12457 H - Yatay Doğu 15000 3/4 2957 3057 T4A
GALA TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 127 227 T4A
GARAJ RADYO 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6114 T3A
GENÇ TV KIBRIS 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8006 8106 T3A
GONCA TV 12422 V - Dikey Batı 27500 3/4 5110 5210 T4A
GREATEST HITS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 162 262 T3A
GROOVE DISCO & 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 142 242 T3A
GRT 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5831 5931 T3A
GS TV 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4466 4566 T3A
GÜNEYDOĞU TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5811 5911 T3A
GÜNEŞ TV 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8014 8114 T3A
HABER GLOBAL 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6207 6307 T4A
HABER GLOBAL HD 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6819 6919 T3A
HABERTURK 11053 H - Yatay Batı 8000 3/4 2125 2225 T3A
HABERTÜRK HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2001 2101 T4A
HALK TV 12422 V - Dikey Batı 27500 3/4 5100 5200 T4A
HALK TV HD 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5835 5935 T3A
HELP TV 12963 V - Dikey Afrika 22500 2/3 7203 7303 T4A
HELP TV 18773 LHCP Ka-West 22500 2/3 7203 7303 T4A
HIP HOP 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 138 238 T3A
HISTORY HD 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3813 3913 T4A
HIT LIST 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 163 263 T3A
HOT COUNTRY UK 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 236 T3A
HOUSE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 153 253 T3A
HRT AKDENIZ 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5829 5929 T3A
HT 11053 H - Yatay Batı 8000 3/4 2227 T3A
ID HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4653 4753 T4A
INSIGHT TV 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 116 216 T4A
İLKE TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 129 229 T4A
JAZZ CLASSICS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 231 T3A
JAZZ LATINO 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 259 T3A
JAZZ NOW 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 260 T3A
JOY FM 11127 V - Dikey Doğu 1666 2/3 305 T3A
JOYTÜRK 11127 V - Dikey Doğu 1666 2/3 303 T3A
K KARDELEN TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5834 5934 T3A
KABLO INFO HD 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6713 6813 T4A
KADIRGA TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5800 5900 T3A
KANAL 12. 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3445 3545 T4A
KANAL 15 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3422 3522 T4A
KANAL 23 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3421 3521 T4A
KANAL 26 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3406 3506 T4A
KANAL 32 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6806 6906 T3A
KANAL 33 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6627 6727 T3A
KANAL 42 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6813 6913 T3A
KANAL 5 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5825 5925 T3A
KANAL 68 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3416 3516 T4A
KANAL 7 12095 H - Yatay Doğu 4800 5/6 2500 2600 T4A
KANAL 7 AVRUPA HD 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5803 5903 T3A
KANAL 7 HD 12103 H - Yatay Doğu 8333 2/3 2525 2625 T4A
KANAL ANTALYA 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 103 203 T4A
KANAL AVRUPA 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6624 6724 T3A
KANAL B 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6300 6400 T4A
KANAL D 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A
KANAL D HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A
KANAL FIRAT 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3414 3514 T4A
KANAL T (KIBRIS) 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8007 8107 T3A
KANAL URFA 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5810 5910 T3A
KANAL V 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3401 3501 T4A
KANAL YALOVA 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 129 229 T4A
KANAL YALOVA 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 147 247 T4A
KANAL YALOVA 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 123 223 T4A
KANAL YALOVA 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 155 255 T4A
KANAL YALOVA 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 143 243 T4A
KANAL3 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3443 3543 T4A
KARADENIZ FM 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6762 T3A
KAZAKH TV 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6816 6916 T3A
KENT TÜRK 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3405 3505 T4A
KIBRIS TV 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8008 8108 T3A
KON TV HD 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6803 6903 T3A
KOZA TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5833 5933 T3A
KRAL FM 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1910 T4A
KRAL POP 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1909 T4A
KRT TV HD 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6638 6738 T3A
KUDÜS TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6622 6722 T3A
KURAN RADYO 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6214 T4A
KÖY TV 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6815 6915 T3A
KÜPE FM 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5510 T3A
LALEGÜL 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5208 5308 T4A
LALEGÜL FM 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5323 T4A
LATINO TROPICAL 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 240 T3A
LİG RADYO 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3203 T4A
LİNE TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5813 5913 T3A
LOVE NATURE 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 112 212 T4A
MANİSA TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5836 5936 T3A
MAVİ KARADENİZ TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3418 3518 T4A
MAXIMUM PARTY 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 166 266 T3A
MBVL TV 12963 V - Dikey Afrika 22500 2/3 7201 7301 T4A
MBVL TV 18773 LHCP Ka-West 22500 2/3 7201 7301 T4A
MEDITERREAN MUSIC 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 261 T3A
MELTEM TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5807 5907 T3A
MERCAN TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3413 3513 T4A
MESAJTV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3438 3538 T4A
METEOROLOJININ SESI 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1616 T4A
METRO FM 11127 V - Dikey Doğu 1666 2/3 301 T3A
MİLYON TV 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6820 6920 T3A
MİNİKA GO 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1304 1404 T4A
MİNİKA ÇOCUK 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1303 1403 T4A
MOVIE ACTION 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 113 213 T4A
MOVIE CLASSIC 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 110 210 T4A
MOVIE FAMILY 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 112 212 T4A
MOVIE FAST 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 106 206 T4A
MOVIE GOLD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 111 211 T4A
MOVIE PLATIN 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 108 208 T4A
MOVIE PLATIN 2 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 109 209 T4A
MOVIE PREMIUM 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 104 204 T4A
MOVIE PREMIUM 2 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 105 205 T4A
MOVIE TÜRK 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 111 211 T4A
NAT GEO HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4469 4569 T3A
NAT GEO HD 12457 H - Yatay Doğu 15000 3/4 2956 3056 T4A
NAT GEO WILD HD 12457 H - Yatay Doğu 15000 3/4 2961 3061 T4A
National Geografic Wild HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4474 4574 T3A
NATURAL TV 12588 V - Dikey Afrika 22500 3/4 7007 7107 T4A
NATURAL TV 12963 V - Dikey Afrika 22500 2/3 7206 7306 T4A
NATURAL TV 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7007 7107 T4A
NATURAL TV 18773 LHCP Ka-West 22500 2/3 7206 7306 T4A
NBA TV HD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 117 217 T3A
NEHİR TV 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2300 2400 T3A
NEHİR TV 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6307 6407 T4A
NHK WORLD-JAPAN 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 105 205 T4A
NICE/COZY 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 256 T3A
NICKELODEON HD 12072 V - Dikey Batı 27500 3/4 4968 5068 T4A
NICKELODEON JUNIOR 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4473 4573 T3A
NICKTOONS 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3814 3914 T4A
NR1 FM 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6761 T3A
NR1 TV HD 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6628 6728 T3A
NR1 TÜRK FM 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6760 T3A
NR1 TÜRK TV HD 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6629 6729 T3A
NTV 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1801 1901 T4A
NTV HD 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1806 1906 T4A
NTV RADYO 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1907 T4A
OLAY TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5802 5902 T3A
ON4 TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6634 6734 T3A
OPERA 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 170 270 T3A
ORDU ALTAŞ TV 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6817 6917 T3A
OUTDOOR HD 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 107 207 T4A
PAL NOSTALJİ 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6115 T3A
PAL STATION 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6116 T3A
PAMUKKALE TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6630 6730 T3A
POLİS RADYOSU 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5513 T3A
POLİS RADYOSU 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5315 T4A
POPCORN 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 272 T3A
POWER FM 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3523 T4A
POWER HD 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3402 3502 T4A
POWER PLUS 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3525 T4A
POWER POP 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3526 T4A
POWERTURK FM 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3524 T4A
POWERTURK HD 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3403 3503 T4A
PRD 2 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3528 T4A
PRD 3 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3529 T4A
PRD 4 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3530 T4A
PRD 6 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3532 T4A
PRD 7 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3549 T4A
RADYO 1 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 815 T3A
RADYO 1 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1608 T4A
RADYO 2(TRT FM) 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 915 T3A
RADYO 3 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 816 T3A
RADYO 3 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1609 T4A
RADYO 6 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 917 T3A
RADYO 6 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1613 T4A
RADYO 7 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5942 T3A
RADYO 7 12095 H - Yatay Doğu 4800 5/6 2601 T4A
RADYO 90'LAR 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4224 T4A
RADYO ABC 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3205 T4A
RADYO AKUSTİK 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4222 T4A
RADYO ARABESK 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4220 T4A
RADYO BLUES 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4226 T4A
RADYO D 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 273 T4A
RADYO DİNİ MUSİKİ 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4221 T4A
RADYO FENOMEN 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3527 T4A
RADYO FİLM MÜZİKLERİ 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4209 T4A
RADYO GAP 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1610 T4A
RADYO JAZZ 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4210 T4A
RADYO KLASİK 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4214 T4A
RADYO LOUNGE 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4225 T4A
RADYO MUTLU 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4205 T4A
RADYO OLDIES 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4211 T4A
RADYO RETRO 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4208 T4A
RADYO SPOR 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5516 T3A
RADYO TAŞPLAK 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4223 T4A
RADYO TİVİBU ÇOCUK 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4217 T4A
RADYO TRAFİK 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5515 T3A
RADYO TURKUVAZ 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1415 T4A
RADYO TÜRK HALK MÜZİGİ 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4218 T4A
RADYO TÜRK SANAT MÜZİGİ 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4219 T4A
RADYO TÜRKÇE POP 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4215 T4A
RADYO TÜRKÇE SLOW 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4216 T4A
RADYO YABANCI POP 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4212 T4A
RADYO YABANCI ROCK 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4213 T4A
RADYO YABANCI SLOW 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4207 T4A
RADYO ÇALIŞIYORİKEN 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4206 T4A
RADYO2020 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8122 T3A
RD 2000 FM 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5721 T4A
REHBER TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5818 5918 T3A
RIDDIM 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 137 237 T3A
RİBAT FM 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6940 T3A
ROCK ANTHEMS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 146 246 T3A
ROCK'N'ROLL 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 145 245 T3A
ROMANCE LATINO 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 255 T3A
ROYA TV HD 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6644 6744 T3A
RTR PLANETA 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6010 6110 T3A
RUMELİ TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 139 239 T4A
RUSSIA 24 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6009 6109 T3A
S SPORT 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 104 204 T4A
S SPORT 2 HD 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4103 4203 T4A
S SPORT 2 HD 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 102 202 T4A
SAT 7 TÜRK 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3434 3534 T4A
SBN TV 12963 V - Dikey Afrika 22500 2/3 7202 7302 T4A
SBN TV 18773 LHCP Ka-West 22500 2/3 7202 7302 T4A
SEMERKAND HD TV 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6006 6106 T3A
SEMERKAND RADYO 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6113 T3A
SEMERKAND TV 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6007 6107 T3A
SEYMEN 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 279 T4A
SEYR FM 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3531 T4A
SHOW HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2000 2100 T4A
SHOW MAX 11045 H - Yatay Batı 4800 3/4 2151 2251 T3A
SHOW MAX HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2003 2103 T4A
SHOW RADYO 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 267 T4A
SHOW TURK 11045 H - Yatay Batı 4800 3/4 2150 2250 T3A
SHOW TV 12219 H - Yatay Doğu 6500 3/4 2100 2200 T4A
SILK (LOVE SONGS) 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 248 T3A
SINEMA AKSIYON HD 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3804 3904 T4A
SINEMA TV HD 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3806 3906 T4A
SİM TV 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8009 8109 T3A
SİNEMA 1001 HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4663 4763 T4A
SİNEMA 1002 HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4664 4764 T4A
SİNEMA AİLE 2 HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4658 4758 T4A
SİNEMA AİLE HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4657 4757 T4A
SİNEMA AKSİYON 2 HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4655 4755 T4A
SİNEMA KOMEDİ 2 HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4662 4762 T4A
SİNEMA KOMEDİ HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4661 4761 T4A
SİNEMA TV 2 HD 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3807 3907 T4A
SİNEMA YERLİ 2 HD 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4129 4229 T4A
SİNEMA YERLİ HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4665 4765 T4A
SİVAS SRT TV 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6825 6925 T3A
SLOW TURK 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 275 T4A
SMOOTH JAZZ 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 229 T3A
SOHO 70'S 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 123 223 T3A
SPOR SMART 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 103 203 T4A
SPORTS TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5817 5917 T3A
STAR TV 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1800 1900 T4A
STAR TV HD 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1805 1905 T4A
SÜPER FM 11127 V - Dikey Doğu 1666 2/3 302 T3A
SÜPER TV 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2302 2402 T3A
T.A.Y. TV 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 110 210 T4A
TANGO 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 273 T3A
TARAFTAR 2 HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3301 3401 T3A
TARAFTAR 3 HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3308 3408 T3A
TARAFTAR HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3311 3411 T3A
TARIMTÜRK TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 135 235 T4A
TELE 1 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 121 221 T4A
TEMPO TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3419 3519 T4A
TEMPOTÜRK RADYO 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5517 T3A
teve2 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 103 203 T4A
teve2 HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 103 203 T4A
TGRT BELGESEL 12228 V - Dikey Batı 8400 5/6 2801 2901 T4A
TGRT EU 12228 V - Dikey Batı 8400 5/6 2802 2902 T4A
TGRT FM 12228 V - Dikey Batı 8400 5/6 2903 T4A
TGRT HABER 12228 V - Dikey Batı 8400 5/6 2800 2900 T4A
TGRT HABER HD 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6826 6926 T3A
TH TÜRKHABER 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5823 5923 T3A
THE CHILL LOUNGE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 243 T3A
TİCARİ BEIN SPORTS HD 1 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3311 3411 T3A
TİCARİ beIN SPORTS HD 2 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3301 3401 T3A
TİCARİ beIN SPORTS HD 3 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3308 3408 T3A
TİCARİ beIN SPORTS HD 4 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3307 3407 T3A
TİVİBU SPOR 2 HD 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3802 3902 T4A
TİVİBU SPOR 2 HD TİCARİ 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3802 3902 T4A
TİVİBU SPOR 3 HD 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4100 4200 T4A
TİVİBU SPOR 3 HD TİCARİ 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4100 4200 T4A
TİVİBU SPOR 4 HD 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4131 4231 T4A
TİVİBU SPOR 4 HD TİCARİ 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4131 4231 T4A
TİVİBU SPOR HD 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3801 3901 T4A
TİVİBU SPOR HD 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3801 3901 T4A
TİVİBU TANITIM HD 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3800 3900 T4A
TLC 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1820 1920 T4A
TLC HD 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1819 1919 T4A
TMB TV 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6801 6901 T3A
TON TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3433 3533 T4A
TRABZON RADYO 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1217 T3A
TRACE URBAN HD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 111 211 T3A
TRACE URBAN HD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 111 211 T3A
TRANCE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 139 239 T3A
TRT 1 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 512 513 T3A
TRT 1 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1500 1600 T4A
TRT 1 HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1601 1701 T3A
TRT 2 HD 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1506 1606 T4A
TRT 3 SPOR 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1503 1603 T4A
TRT ARAPÇA 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1212 1213 T3A
TRT ARAPÇA HD 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1112 1113 T3A
TRT AVAZ HD 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1012 1013 T3A
TRT AVAZ ULUSLARARASI HD 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5205 5305 T4A
TRT BELGESEL 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1505 1605 T4A
TRT BELGESEL HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1604 1704 T3A
TRT EBA TV ILKOKUL HD 12083 H - Yatay Doğu 13750 2/3 7101 7201 T4A
TRT EBA TV ILKOKUL SD 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6301 6401 T4A
TRT EBA TV LISE HD 12083 H - Yatay Doğu 13750 2/3 7103 7203 T4A
TRT EBA TV LISE SD 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6303 6403 T4A
TRT EBA TV ORTAOKUL HD 12083 H - Yatay Doğu 13750 2/3 7102 7202 T4A
TRT EBA TV ORTAOKUL SD 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6302 6402 T4A
TRT FM 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1611 T4A
TRT HABER 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 612 613 T3A
TRT HABER 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1501 1601 T4A
TRT HABER HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1602 1702 T3A
TRT HABER RADYO 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1612 T4A
TRT KURD 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1412 1413 T3A
TRT KURDİ 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1609 1709 T3A
TRT MEMLEKETİM 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1620 T4A
TRT MÜZİK 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 812 813 T3A
TRT MÜZİK 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1507 1607 T4A
TRT MÜZİK HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1608 1708 T3A
TRT NAGME 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1115 T3A
TRT NAGME 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1619 T4A
TRT SPOR 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1312 1313 T3A
TRT SPOR HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1603 1703 T3A
TRT SPOR2 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1525 1625 T4A
TRT TURKU 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1116 T3A
TRT TURKU 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1621 T4A
TRT TÜRK 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 712 713 T3A
TRT TÜRK 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1502 1602 T4A
TRT TÜRK HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1606 1706 T3A
TRT ULTRA HD TV 10980 V - Dikey Batı 12500 3/4 4855 4955 T3A
TRT WORLD 12588 V - Dikey Afrika 22500 3/4 7004 7104 T4A
TRT WORLD 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7004 7104 T4A
TRT WORLD HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1605 1705 T3A
TRT WORLD HD 12963 V - Dikey Afrika 22500 2/3 7204 7304 T4A
TRT WORLD HD 18773 LHCP Ka-West 22500 2/3 7204 7304 T4A
TRT WORLD RD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1607 T3A
TRT ÇOCUK 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 912 913 T3A
TRT ÇOCUK 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1504 1604 T4A
TRT ÇOCUK HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1600 1700 T3A
TSR TURKÇE 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1017 T3A
TSR TURKÇE 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1615 T4A
TURK MUZIGI 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 250 T3A
TURK SANAT MUZIGI 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 251 T3A
TURKISH SILK 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 252 T3A
TV 1 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6804 6904 T3A
TV 100 HD 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6632 6732 T3A
TV 19 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 151 251 T4A
TV 264 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6824 6924 T3A
TV 35 HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 117 217 T4A
TV 41 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3417 3517 T4A
TV 5 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6633 6733 T3A
TV 52 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6821 6921 T3A
TV A 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3404 3504 T4A
TV DEN 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6823 6923 T3A
TV KAYSERİ 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6805 6905 T3A
TV2020 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8003 8103 T3A
TV4 HD 12310 V - Dikey Batı 15000 3/4 5057 5157 T4A
TV8 12346 H - Yatay TR 9600 3/4 2900 3000 T4A
TV8 HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4476 4477 T3A
TV8 HD 12356 H - Yatay TR 7100 2/3 4300 4400 T4A
TV8 INT 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 118 218 T4A
TV8.5 12346 H - Yatay TR 9600 3/4 2901 3001 T4A
TV8.5 HD 12356 H - Yatay TR 7100 2/3 4301 4401 T4A
TVNET HD 12213 V - Dikey Batı 5833 2/3 1450 1550 T4A
TVO 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 117 217 T4A
TVO 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 137 237 T4A
TÜRKMENELİ TV HD 12009 V - Dikey Batı 4444 2/3 33 34 T4A
TÜRKSAT PROMO 12588 V - Dikey Afrika 22500 3/4 7000 7100 T4A
TÜRKSAT PROMO 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7000 7100 T4A
TÜRKSAT SAAT 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6712 6812 T4A
TÜRKSAT TANITIM 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6714 6814 T4A
TÜRKSAT TANITIM 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6304 6404 T4A
TÜRKSAT TANITIM 12083 H - Yatay Doğu 13750 2/3 7104 7204 T4A
TÜRKSAT TANITIM 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5201 5301 T4A
TÜRKÇE POP 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 134 234 T3A
UA TV 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6810 6910 T3A
ULKE TV HD 12103 H - Yatay Doğu 8333 2/3 2526 2626 T4A
ULUSAL TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5832 5932 T3A
URBAN BEATS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 164 264 T3A
UZAY HABER 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5815 5915 T3A
UÇANKUŞ TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 123 223 T4A
UÇANKUŞ TV 12083 H - Yatay Doğu 13750 2/3 7100 7200 T4A
UÇANKUŞ TV 12588 V - Dikey Afrika 22500 3/4 7005 7105 T4A
UÇANKUŞ TV 12963 V - Dikey Afrika 22500 2/3 7205 7305 T4A
UÇANKUŞ TV 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7005 7105 T4A
UÇANKUŞ TV 18773 LHCP Ka-West 22500 2/3 7205 7305 T4A
UÇANKUŞ TV HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 107 207 T4A
VATAN 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6008 6108 T3A
VAV RADYO 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1413 T4A
VIASAT HISTORY 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 102 202 T3A
VIRGIN RADIO 11127 V - Dikey Doğu 1666 2/3 304 T3A
VIVA RADYO 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 269 T4A
VİZYON 58 TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3420 3520 T4A
VOT EAST 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1117 T3A
VOT EAST 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1623 T4A
VOT WEST 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1315 T3A
VOT WEST 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1617 T4A
VOT WORLD 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1016 T3A
VOT WORLD 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1614 T4A
WESTERN LOTTO EPL 12963 V - Dikey Afrika 22500 2/3 7207 7307 T4A
WESTERN LOTTO EPL 18773 LHCP Ka-West 22500 2/3 7207 7307 T4A
WESTERNSIX 12963 V - Dikey Afrika 22500 2/3 7209 7309 T4A
WESTERNSIX 18773 LHCP Ka-West 22500 2/3 7209 7309 T4A
YAŞAM TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 104 204 T4A
YENİ KOCAELİ TV HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 119 219 T4A
YILDIZ EN 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5709 5809 T4A
YÖN RADYO 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6763 T3A
ZAROK TV 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6715 6815 T4A
ÇAY TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5820 5920 T3A
ÇAĞRI FM 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5940 T3A
ÇİFTÇİ TV HD 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3411 3511 T4A
ÇOCUK SMART HD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 175 275 T3A
ÇOCUK SMART HD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 175 275 T3A
ÇUKUROVA RADYO 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1215 T3A
ÜLKE TV 12095 H - Yatay Doğu 4800 5/6 2502 2602 T4A
ÜNİVERSİTE TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 145 245 T4A
ŞU TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 105 205 T4A