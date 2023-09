Türkiye Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta? | Sırbistan voleybol takımı kadrosu, oyuncuları, koçu

Filenin Sultanları voleybol final maçı tarihi, saati ve canlı yayın izle kanalı voleybol severler tarafından merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi ise Sırbistan oldu. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı. Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'yı yenip 8'de 8 yaptı. Filenin Sultanları altın madalya için son maçına çıkacak.Türkiye Sırbistan final maçı, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 21.25'te oynanacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan yarı final maçında ilk setin ortalarına kadar karşılıklı sayılar (18-18) alınırken, İtalya'dan Egonu'nun servislerinde önemli bir seri yakalayarak farkı açan İtalya, ilk seti 25-19 önde bitirdi.İkinci sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayılık (11-5) fark yakaladı. İtalya, oyunun sonlarında kullandığı etkili servislerle farkı kapatarak bir sayıya (24-23) kadar indirse de set sayısında hata yapmayan Türkiye, ikinci seti 25-23 önde tamamladı.Üçüncü sete etkili başlayan İtalya, setin ortalarında farkı 5 sayıya (12-17) çıkardı. Serviste ve blokta etkili oyununu sürdüren İtalya, üçüncü seti 25-15 önde geçti.Dördüncü sete her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken setin ortaları 14-14'lik eşitlikle geçildi. Bir ara dört sayı (14-18) geriye düşen milli takım, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin'in sayılarıyla 20-20'de eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan milli takım dördüncü seti 25-22 önde tamamladı.Final setinin başında karşılıklı sayılar alınsa da Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı açan milliler, karar setini 15-6, maçı da 3-2 kazanarak organizasyonda finale yükseldi.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi oyunculara sahip iki takım arasında güzel bir maçın oynandığını söyledi.Stres dolu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Santarelli, "Böyle bir atmosferde inanılmaz bir taraftar önünde oynamak harikaydı. Maç içinde bazı zor anlar yaşadık ama asla pes etmedik. İtalya'nın harika bir takım olduğunu biliyorduk. Limitlerimizi zorladık ve galibiyet için savaştık. Bu maçı kazanmayı ve final oynamayı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Santarelli, kendisi için ise bir rüyanın gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Geçen yaz Sırbistan Milli Takımı'nın başındaydım. Şimdi buradayım. Adeta bir peri masalı. Finalde oynayacağımız için mutluyum. Bence Polonya, İtalya ve Sırbistan, hepsi de sonuna kadar gitmeyi hak etti. Her maçta sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini söylüyorum. Her maç ayrı bir savaş. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Ancak finalde daha fazla mücadele etmeliyiz."Kaptan Eda Erdem Dündar da zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "İtalya'nın çok iyi oyuncuları var. Son Avrupa şampiyonu İtalya'nın bizi çok zorlayacağını biliyorduk. Herkesin olumlu enerjisi bize geçti. Çok zor bir final olacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Bir gün aramız var. Dinleneceğiz ve rakip takıma çalışacağız. Kazanmak için sahada her şeyimizi koyacağız." değerlendirmesini yaptı.Takımın liberolarından Gizem Örge de çok stresli bir yarı final maçı oynadıklarını vurgulayarak, "İtalya'yı tebrik ediyorum inanılmaz savunma yaptılar. Biz çok büyük bir karakter koyduk. Zorlandığımız anlarda bile savaşmaktan vazgeçmedik. Milletimize ne kadar kupayı götürmek istediğimiz gösterdik. Finalde görüşürüz. Kupayı almadan dönmek istemiyoruz." diye konuştu.