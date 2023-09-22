Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | Filenin Sultanları Olimpiyat Elemeleri Türkiye - Japonya maçı hangi gün?

Olimpiyat elemelerindeki Filenin Sultanları dördüncü maçını da kazandı. Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i mağlup etti. Brezilya ile karşılacak milli takım ardından ise Japonya ile mücadele edecek. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Türkiye - Japonya voleybol maçı 23 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.30'da yapılacak. Türkiye - Japonya voleybol maçı TRT Spor ekranlarında olacak. Takımımız B Grubu'nda ev sahibi Japonya maçından sonra 24 Eylül Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Milli Takım, Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.23 Eylül Cumartesi13.30 Türkiye - Japonya24 Eylül Pazar10.00 Türkiye - BelçikaA Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, UkraynaB Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, PeruC Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD