Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | Filenin Sultanları Olimpiyat Elemeleri Türkiye - Japonya maçı hangi gün?

Olimpiyat elemelerindeki Filenin Sultanları dördüncü maçını da kazandı. Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i mağlup etti. Brezilya ile karşılacak milli takım ardından ise Japonya ile mücadele edecek. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TÜRKİYE - JAPONYA MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Japonya voleybol maçı 23 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.30'da yapılacak. Türkiye - Japonya voleybol maçı TRT Spor ekranlarında olacak. Takımımız B Grubu'nda ev sahibi Japonya maçından sonra 24 Eylül Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Milli Takım, Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor. A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye - Japonya
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye - Belçika PARİS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ GRUPLARI
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD
Haber ile daha fazlasına ulaşın: