Türkiye - Almanya Basketbol Final Maçı Canlı İzle Şifresiz

12 Dev Adam Almanya basketbol finali, EuroBasket 2025'te 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21:00'de Riga Arena'da başlayacak ve Türkiye'nin basketbol efsanesini yeniden yazacağı bir şölen vadediyor. Grup aşamasında Letonya'yı 93-73, Çekya'yı 92-78, Portekiz'i 95-54, Estonya'yı 84-64 ve son 16'da İsveç'i 85-79'la geçen namağlup ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77'le eleyerek yarı finalde Yunanistan'ı 94-68'le devirdi; bu muhteşem seri, Hidayet Türkoğlu'nun "Tarihi bir hikaye yazıyoruz" dediği 12 Dev Adam'ı finale taşıdı. Alperen Şengün'ün pota hakimiyeti, Ömer Faruk Yurtseven'in ribaundları ve Ercan Osmani'nin enerjisiyle Almanya'nın ev sahibi avantajına meydan okuyan milliler, TRT 1'de şifresiz yayınlanacak bu epik finalde 24 yıl sonra madalya hasretine son vermek için her şeyi ortaya koyacak; detaylar için www.tbf.org.tr'yi ziyaret edin ve bu unutulmaz zaferi birlikte kutlayın!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'in finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, 14 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 21.00'de Almanya ile finalde karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 canlı yayınıyla şifresi olarak ekrana gelecek.

12 Dev Adam 14 Eylül Pazar akşamı saat 21.00'de Almanya ile EuroBasket finalinde karşı karşıya gelecek. Bu nefes kesen mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket'te 24 yıl sonra bir ilki başardı. Ay-yıldızlılar, 24 yıl sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Yunasitan'ı 94-68 mağlup eden 12 Dev Adam, 24 yıl aradan sonra ilk kez finale yükseldi. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız finalde Almaya ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 canlı yayınından ekrana gelecek.



EUROBASKET 2025 FİNAL MAÇI || TÜRKİYE ALMANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi belli oluyor. Türkiye, turnuvada ikinci defa final oynayacak ve ilk kupasını kazanmak için mücadele edecek.



Türkiye Almanya milli basketbol maçı saat bu akşam (14 Eylül) 21.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak takip edilebilecek.



TURNUVADA İLK DEFA 8'DE 8'LİK GALİBİYET SERİSİ



A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.



Türkiye, EuroBasket 1957'de üst üste 7 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.



TARAFLAR 12. DEFA KARŞI KARŞIYA



A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.



Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.



İKİ EKİBİN İSTATİSTİKLERİ



Türkiye ile Almanya'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki istatistikleri şöyle:



Sayı: 91,1/101,4



Ribaunt: 37/40,1



Asist: 23/21,4



Top çalma: 7,5/8,8



Blok: 3,4/4



Top kaybı: 12,5/9,4



NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Almanya olarak yazılmıştır.

