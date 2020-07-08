Trabzonspor ve Sivasspor, ağır yara aldı!

Süper Lig'de 31. hafta müthiş maçlara sahne oldu! Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, evinde berabere kalırken, Sivasspor, kendi sahasında mağlup oldu.



Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Başakşehir'in Denizlispor'u yendiği maçın ardından mutlak kazanmak için sahaya çıkan Trabzonspor, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş, Hakan Özmert gibi önemli isimlerin olmadığı Antalyaspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşadı.



Trabzonspor'un gollerini 15 ve 43. dakikada penaltı vuruşlarıyla Jose Sosa kaydetti. Antalyaspor'un golleri 8. dakikada Ufuk Akyol (penaltı) ve 66. dakikada Yekta Kurtuluş kaydetti.



Bu beraberliğin ardından Trabzonspor 62, Antalyaspor 38 puana ulaştı.



Süper Lig'de 13 Temmuz Pazartesi günü Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise 12 Temmuz Pazar günü Alanyaspor'u ağırlayacak.





SİVAS, KENDİ EVİNDE YIKILDI!



Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Malatyaspor 1-0'lık skorla kazandı.



İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Malatyaspor'a galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Walter'ın asistinde Acquah'tan geldi.



Bu sonucun ardından son 4 maçta topladığı 7 puanla puanını 32'ye yükselten Yeni Malatyaspor, kümede kalma yarışında önemli bir adım daha attı ve 13. basamağa kadar yükseldi. Şampiyonluk yarışından uzaklaştıktan sonra 3. sırayı da riske sokan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından 54 puanla ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.



Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.



PUAN DURUMU

1- (66) Başakşehir

2- (62) Trabzonspor

3- (54) Sivasspor

4- (52) Galatasaray -1 Maç

5- (50) Fenerbahçe

6- (50) Beşiktaş -1 Maç

7- (48) Alanyaspor -1 Maç



Başakşehir'in kalan maçları

Konyaspor (D)

Kayserispor

Kasımpaşa (D)



Trabzonspor'un kalan maçları

Denizlispor (D)

Konyaspor

Kayserispor (D)



