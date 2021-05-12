Trabzonspor'un Cornelius teklifi belli oldu

Trabzonspor yönetimi, Parma'ya 28 yaşındaki forvet için dört milyon euro'yu üç taksitle ödemeyi teklif etti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Cornelius teklifi belli oldu
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12 Mayıs 2021 09:07
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Cornelius için Parma ile masaya oturdu.

İtalyan ekibine 28 yaşındaki forvet için dört milyon euro'yu üç taksitle ödemeyi öneren bordo-mavililer, gelecek cevabı beklemeye başladı.

Danimarkalı golcünün gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Karadeniz devinin kurmaylarının 1.93 boyundaki santrforun yanı sıra Gervinho içinde bir temasta bulunduğu ortaya çıktı. Menajerler, Parma'ya 33 yaşındaki sol kanat için beklentilerini sordu ve İtalyanların teklif beklediğini bordo-mavililere iletti.

Yönetimin, kulübü ile bir senelik daha sözleşmesi bulunan Fildişili için de Parma'ya bir teklif sunacağı dile getirildi. 

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