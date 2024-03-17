Trabzonspor Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link HD

TIKLA, CANLI TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI!

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.



