Trabzon'da kırmızı kart!

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında VAR uyarısı sonrası 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com
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Trabzon'da kırmızı kart!
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15 Eylül 2024 20:14
Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı.

Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.

Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart gösterdi, Trabzonspor 10 kişi kaldı.

Visca, Trabzonspor - Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.

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