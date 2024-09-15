Trabzon'da kırmızı kart!

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı.
Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart gösterdi, Trabzonspor 10 kişi kaldı.
Visca, Trabzonspor - Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.
Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart gösterdi, Trabzonspor 10 kişi kaldı.
Visca, Trabzonspor - Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU