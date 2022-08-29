Torrent Vodafone Park tribünlerinde

Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'u konuk ettiği maçın tribünlerinde Galatasaray'ın geçen sezon sezonu tamamladığı hocası Domenec Torrent dikkat çekti.
Vodafone Park tribünlerindeki yerini alan Torrent, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
Torrent geçen sezon Galatasaray'ın başında 20 karşılaşmada görev almış ve 1.30 maç başına puan ortalamasıyla sezonu tamamlamıştı.
Vodafone Park tribünlerindeki yerini alan Torrent, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
Torrent geçen sezon Galatasaray'ın başında 20 karşılaşmada görev almış ve 1.30 maç başına puan ortalamasıyla sezonu tamamlamıştı.
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