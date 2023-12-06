Torba yasa 2023: Son dakika torba yasa 80 madde nedir? - Torba yasa ne zaman çıkacak?

Fahiş fiyatla mücadele: Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.



Çeklerde vade öncesi ibraz yasağı: İleri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.



Şans oyunları: Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.



Kur Koruma Mevduat Hesaplarına düzenleme: Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.





Emekliye tek seferlik ödeme: Çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması öngörülüyor.



Konutların turizm amaçlı kiralanması: Konutların turizm amaçlı kiralanmasına dair düzenlemeler içerir. İzin belgesi alınması şartı getirilecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ekonomide yeni torba kanun teklifi Meclis'te görüşülecek. Yasa teklifi 80 maddeden oluşacak. Vatandaşlar ise Torba Yasa'nın içeriği ve ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak?TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Ancak henüz net bir çıkış tarihi belirlenmemiştir.Torba yasa taslağı, çeşitli ekonomik düzenlemeleri içermektedir. Bazı önemli başlıklar şunlardır:ve Gençlik Fonu'yla ilgili yasa tasarısı kapsamında, yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi öngörülmektedir. Bu krediyle ilgili detaylar arasında 150 bin lira olan mevcut rakamın enflasyon oranında güncellenmesi de yer almaktadır.Torba yasada ev hanımlarına emeklilikle ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Ev hanımları, kendi primlerini 4.293 TL olarak yatırmakta, devlet ise bin 430 TL prim desteği sağlayacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı da düşünülmektedir.Yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi torba yasada yer alacaktır. 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanması beklenmektedir.Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de torba yasada yer alacağı belirtiliyor. Bu düzenlemeyle esnafın 5 yıl daha erken emekli olabilmesi hedeflenmektedir.Torba yasa kapsamında, yaklaşık 90 bin taşeron işçinin kadroya geçmesini sağlayacak düzenlemelerin yer alması beklenmektedir. Bu düzenleme ile kamuda taşerona bağlı çalışanlar kadroya alınacaktır.Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında torba yasanın çıkış tarihi net olarak belirlenmemiştir. Ancak detaylı içeriği ve kapsadığı düzenlemeler bu bilgiler ışığında açıklanmıştır.