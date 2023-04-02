TOGG para iadesi ne zaman, nasıl olacak? TOGG yedek liste para iadesi nasıl yapılır?

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TOGG yedek liste para iadesi nasıl yapılır? Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modeli için sipariş hakkı kazanan 20 bin asil ve 20 bin yedek talihli listesi belli oldu. Asil veya yedik listede yer almayan vatandaşlar, 60 bin TL tutarındaki ön ödeme ücretinin iade edileceği tarihi merak ediyor. Peki, TOGG ön ödeme para iadesi ne zaman yapılacak?TOGG çekiliş için para yatıranların ödemeleri geri ödenmeye başlanacak. Çekiliş tamamlandıktan sonra yapılan resmi açıklamalarda iade işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Kullanıcıların iade işlemlerinde herhangi ek bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Tutar, önce e-cüzdanlara oradan da banka hesabına aktarılabilecek. Ancak cüzdanlarında herhangi bir banka hesabı bulunmayanların cüzdanlarından TOGG çekiliş ücretini hesabına aktarması gerekecek.TOGG para iadesi için süreç netlik kazandı. Yapılacak iadelerde 14 iş gününün geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda çekilişe katılanlar 14 iş günü içerisinde ödemesini alabilecek. Bu kapsam dahilinde kullanıcıların en fazla 14 iş günü beklemesi gerekecek.TOGG para iadesi alacak kullanıcılar, şu anda TOGG kimlere çıktı sorusunu da araştırıyor. TOGG resmi internet sitesi üzerinde 20 bin kişi resmi olarak açıklandı. Üstelik yedek isimler de ayrıntılı olarak sitede yer aldı.