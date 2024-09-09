TIPDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

TÖMER TIPDİL Sınavı, TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanıyor. Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen TIPDİL sınavının sonuç tarihi, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor.

17 Şubat 2024 tarihinde yapılan TIPDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz dönemlerdeki sınavlar baz alındığında, sonuçların iki hafta içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Konuya dair açıklama geldiğinde haberimizde vereceğiz.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS)'na girmeye hak kazanmış veya hak kazanacak olan tüm adaylar ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora

programlarına başvuracak adaylar TÖMER TIPDİL Sınavına başvuru yapabilirler. TÖMER TIPDİL Sınavı sadece, TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanmaktadır.

Tıpta, Diş Hekimliğinde ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesinde yabancı dil koşulunun sağlanması için TÖMER TIPDİL

Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekir.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.