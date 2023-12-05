TikTok kapanacak mı, yasaklandı mı? 2023-2024

Son zamanlarda dijital mecralarda ahlaki değerlere zarar veren içeriklerin artması ve her gün akılları zorlayan paylaşımların görülmesi, toplumun geleceği konusunda insanları endişelendirmektedir. Özellikle TikTok uygulamasında bu tür paylaşımların artması tepki çekmektedir. Peki TikTok kapanıyor mu? TikTok kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyonlarda TikTok platformunda müstehcen içerik paylaşan hesaplar üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Son 6 ayda tespit edilen 1332 hesap yöneticisinden 14'ünün tutuklandığı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 14 şahsın sınır dışı işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, 612 hesapla ilgili işlemlerin halen devam ettiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis konularında da 687 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 2 bin 372 şüpheli şahsın gözaltına alındığını, bunlardan 898'inin tutuklandığını açıkladı. Çocuk istismarı suçlarıyla ilgili olarak ise son 6 ayda 431 operasyon düzenlendiğini ve 66 kişinin tutuklandığını belirtti.

Vatandaşlardan, huzur ve güvenliklerini bozan herhangi bir durumu 112'yi arayarak bildirmeleri ve ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yorumları ve mesajları da ihbar kabul ettiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, birimlerin en kısa sürede müdahale edeceğini ifade etti.