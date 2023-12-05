Haber Tarihi: 05 Aralık 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 12:12

TikTok kapanacak mı, yasaklandı mı? 2023-2024

Son günlerde toplum sağlığını bozan içeriklerle gündeme gelen TikTok platformu kapanacak mı? 180 günlük bilançoyu açıklayan ve TikTok platformunda müstehcen içerik üretenler hakkında işlem yaptıklarının altını çizen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yüzlerce hesabı incelemeye aldıklarını ve çok sayıda kişiyi tutukladıklarını söyledi. Peki TikTok kapanıyor mu? TikTok kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı?

TikTok kapanacak mı, yasaklandı mı? 2023-2024
Abone Ol
Son zamanlarda dijital mecralarda ahlaki değerlere zarar veren içeriklerin artması ve her gün akılları zorlayan paylaşımların görülmesi, toplumun geleceği konusunda insanları endişelendirmektedir. Özellikle TikTok uygulamasında bu tür paylaşımların artması tepki çekmektedir. Peki  TikTok kapanıyor mu? TikTok kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyonlarda TikTok platformunda müstehcen içerik paylaşan hesaplar üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Son 6 ayda tespit edilen 1332 hesap yöneticisinden 14'ünün tutuklandığı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 14 şahsın sınır dışı işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, 612 hesapla ilgili işlemlerin halen devam ettiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis konularında da 687 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 2 bin 372 şüpheli şahsın gözaltına alındığını, bunlardan 898'inin tutuklandığını açıkladı. Çocuk istismarı suçlarıyla ilgili olarak ise son 6 ayda 431 operasyon düzenlendiğini ve 66 kişinin tutuklandığını belirtti.

Vatandaşlardan, huzur ve güvenliklerini bozan herhangi bir durumu 112'yi arayarak bildirmeleri ve ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yorumları ve mesajları da ihbar kabul ettiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, birimlerin en kısa sürede müdahale edeceğini ifade etti. 
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem
Sosyal Medya

Diğer Haberler

Mönchengladbach, turu 120'de geçti! Futbol Mönchengladbach, turu 120'de geçti!
Arsenal'den inanılmaz maç sonu: 3-4! Arsenal Arsenal'den inanılmaz maç sonu: 3-4!
Cenk Özkaçarlı Valencia deplasmanda turu atladı Dünya Futbolu Cenk Özkaçarlı Valencia deplasmanda turu atladı
Lazio tek golle çeyrek finalde! Lazio Lazio tek golle çeyrek finalde!
Wolverhampton 3 puanı tek golle aldı Premier Lig Wolverhampton 3 puanı tek golle aldı
Abdullah Avcı müzikalde sahne aldı Trabzonspor Abdullah Avcı müzikalde sahne aldı
Luis Suarez, Lionel Messi ile buluşuyor Dünya Futbolu Luis Suarez, Lionel Messi ile buluşuyor
İşte Türkiye Kupası'nda günün toplu sonuçları Türkiye Kupası İşte Türkiye Kupası'nda günün toplu sonuçları
Süper Kupa biletleri satışta! Galatasaray Süper Kupa biletleri satışta!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Acun Ilıcalı'dan İrfan Can için paylaşım!
2
Galatasaray'da Zaniolo için geri dönüş iddiası
3
Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
4
Zaniolo için açıklama: "Alışkanlıklarını değiştirmeli!"
5
Tayfur Bingöl'den Talisca için flaş cevap!
6
Angelino'nun Leipzig'den indirim talebi!
7
Kenan Yıldız, İngilizleri peşine taktı!

SON HABERLER

yukarı ok