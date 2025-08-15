TFF'den 'yabancı' talebine hayır!

Kulüpler Birliği, 14 olan yabancı sayısının 16'ya çıkmasını istedi. TFF yönetimi ise kabul etmedi.



Sabah gazetesinden Murat Özbostan'ın haberine göre; Perşembe günü Kulüpler Birliği, konuyu tekrar kendi içinde tartıştı.



Değişim isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve bazı başka kulüpler olsa da değişime karşı çıkan kulüpler de oldu.



TFF'DE DEĞİŞİME 'EVET' DİYEN OLMADI



TFF ise yabancı kuralında bir değişime gitmedi. Hatta TFF Yönetim Kurulu'nda bir kişi bile "Değişim olsun" demedi.



