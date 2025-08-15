15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

TFF'den 'yabancı' talebine hayır!

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 olan yabancı sayısının 16'ya çıkarma talebini geri çevirdi.

calendar 15 Ağustos 2025 08:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
TFF'den 'yabancı' talebine hayır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kulüpler Birliği, 14 olan yabancı sayısının 16'ya çıkmasını istedi. TFF yönetimi ise kabul etmedi.

Sabah gazetesinden Murat Özbostan'ın haberine göre; Perşembe günü Kulüpler Birliği, konuyu tekrar kendi içinde tartıştı.

Değişim isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve bazı başka kulüpler olsa da değişime karşı çıkan kulüpler de oldu.

TFF'DE DEĞİŞİME 'EVET' DİYEN OLMADI

TFF ise yabancı kuralında bir değişime gitmedi. Hatta TFF Yönetim Kurulu'nda bir kişi bile "Değişim olsun" demedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.