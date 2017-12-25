TFF 2.Lig Puan Durumu, TFF 2. Lig gol krallığı listesi

21 Ocak 2018 00:00 EYÜPSPOR - ETİMESGUT BLD. SPOR21 Ocak 2018 00:00 SARIYER - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR21 Ocak 2018 00:00 İNEGÖLSPOR - TUZLASPOR A.Ş.21 Ocak 2018 00:00 KOCAELİ BİRLİK SPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR21 Ocak 2018 00:00 SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR21 Ocak 2018 00:00 AMED SPORTİF FAALİYETLER - MERSİN İDMANYURDU21 Ocak 2018 00:00 AFJET AFYONSPOR - TOKATSPOR21 Ocak 2018 00:00 KASTAMONUSPOR 1966 - HATAYSPOR21 Ocak 2018 00:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - BUCASPOR21 Ocak 2018 00:00 BANDIRMASPOR - SİLİVRİSPOR21 Ocak 2018 00:00 BUGSAŞ SPOR A.Ş. - SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR21 Ocak 2018 00:00 HACETTEPE SPOR - FETHİYESPOR21 Ocak 2018 00:00 KARŞIYAKA - SAKARYASPOR A.Ş.21 Ocak 2018 00:00 PENDİKSPOR - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR21 Ocak 2018 00:00 GÜMÜŞHANESPOR - OTTOCOOL KARAGÜMRÜK21 Ocak 2018 00:00 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - ALTAY21 Ocak 2018 00:00 KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspormaçı naklen yayınlanacak.26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: 2-3Bursaspor - Adanaspor: 2-0Boluspor - Kasımpaşa: 4-1Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: 2-1Akhisarspor - Ankara Demirspor: 1-1Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: 1-1Alanyaspor - Giresunspor: 2-2Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-4Eyüpspor - Kayserispor: 0-2İstanbulspor - Kardemir Karabükspor: 1-0Konyaspor - Batman Petrol Spor: 2-0Başakşehir - Kahramanmaraşspor: 1-0ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (İLK MAÇ)Kars 36 Spor - Gençlerbirliği: 1-2Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor: 9-0Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor: 3-1Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1Batman Petrol Spor - Konyaspor: 0-3Kasımpaşa - Boluspor: 1-3Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1Karabükspor - İstanbulspor: 2-1Adanaspor - Bursaspor: 0-2Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3Giresunspor - Alanyaspor: 4-2Kahramanmaraşspor - Başakşehir: 1-3Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4Kayserispor - Eyüpspor: 3-2Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.Fenerbahçe - İstanbulsporBeşiktaş - OsmanlısporGalatasaray - BucasporAtiker Konyaspor - TrabzonsporAkın Çorap Giresunspor - Medipol BaşakşehirBoluspor - Teleset Mobilya AkhisarsporGençlerbirliği - BursasporKayserispor - Antalyaspor