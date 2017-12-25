TFF 2.Lig Puan Durumu, TFF 2. Lig gol krallığı listesi

TFF 2. Lig'de kırmızı ve beyaz grupta 17. hafta puan durumunu öğrenmek isteyenler buraya!.. TFF 2. Lig'de kırmızı ve beyaz grupta 17. hafta maçları tamamlandı. Peki hangi takım kaçıncı sırada yer aldı? TFF 1. Lig puan durumu ve fikstürü...

25 Aralık 2017 05:09
TFF 2.Lig Puan Durumu, TFF 2. Lig gol krallığı listesi
TFF 2. Lig kırmızı ve beyaz grupta puan durumu burada! 17. haftada mücadeleler tamamlandı. TFF 2. Lig'de bu hafta oynanan maçlarla ilk devre tamamlandı. Oynanan maçların sonuçlarını, ligde 18. hafta fikstürünü ve tüm detayları sizler için derledik. İşte tüm detaylar...
TFF 2. LİG'DE 17. HAFTA PUAN DURUMU NASIL? TIKLAYIN




TFF 2. LİG'DE 17. HAFTA SONUÇLARI

16 Aralık 2017 13:30 HACETTEPE SPOR 1-1 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
16 Aralık 2017 13:30 PENDİKSPOR 0-1 OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
17 Aralık 2017 13:00 KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR 2-1 ŞANLIURFASPOR
17 Aralık 2017 13:00 GÜMÜŞHANESPOR 0-2 ALTAY
17 Aralık 2017 13:30 SİLİVRİSPOR 0-1 NİĞDE BELEDİYESPOR
17 Aralık 2017 13:30 BANDIRMASPOR 4-1 SAKARYASPOR A.Ş.
17 Aralık 2017 13:30 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 1-1 NAZİLLİ BELEDİYESPOR
17 Aralık 2017 13:30 BUGSAŞ SPOR A.Ş. 3-0 FETHİYESPOR
17 Aralık 2017 13:30 KARŞIYAKA 1-1 SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR

16 Aralık 2017 13:30 İNEGÖLSPOR 1-1 SİVAS BELEDİYE SPOR

16 Aralık 2017 13:30 SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 3-1 MERSİN İDMANYURDU
16 Aralık 2017 13:30 SARIYER 2-0 TUZLASPOR A.Ş.
17 Aralık 2017 12:00 EYÜPSPOR 1-0 MENEMEN BELEDİYE SPOR
17 Aralık 2017 13:00 AMED SPORTİF FAALİYETLER 1-1 TOKATSPOR
17 Aralık 2017 13:30 ETİMESGUT BLD. SPOR 3-0 BUCASPOR
17 Aralık 2017 13:30 AFJET AFYONSPOR 0-0 HATAYSPOR
17 Aralık 2017 13:30 KOCAELİ BİRLİK SPOR 0-1 BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
17 Aralık 2017 13:30 KASTAMONUSPOR 1966 1-2 KEÇİÖRENGÜCÜ

TFF 2. LİG'DE 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

21 Ocak 2018 00:00 EYÜPSPOR - ETİMESGUT BLD. SPOR
21 Ocak 2018 00:00 SARIYER - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
21 Ocak 2018 00:00 İNEGÖLSPOR - TUZLASPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 KOCAELİ BİRLİK SPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR
21 Ocak 2018 00:00 SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR
21 Ocak 2018 00:00 AMED SPORTİF FAALİYETLER - MERSİN İDMANYURDU
21 Ocak 2018 00:00 AFJET AFYONSPOR - TOKATSPOR
21 Ocak 2018 00:00 KASTAMONUSPOR 1966 - HATAYSPOR
21 Ocak 2018 00:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - BUCASPOR

21 Ocak 2018 00:00 BANDIRMASPOR - SİLİVRİSPOR
21 Ocak 2018 00:00 BUGSAŞ SPOR A.Ş. - SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR
21 Ocak 2018 00:00 HACETTEPE SPOR - FETHİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 KARŞIYAKA - SAKARYASPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 PENDİKSPOR - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
21 Ocak 2018 00:00 GÜMÜŞHANESPOR - OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
21 Ocak 2018 00:00 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - ALTAY
21 Ocak 2018 00:00 KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR

TFF 2. LİG'DE GOL KRALLIĞI



GALATASARAY-BUCASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspor maçı naklen yayınlanacak.

26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (RÖVANŞ MAÇLARI)

12 ARALIK

Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: 2-3

Bursaspor - Adanaspor: 2-0

Boluspor - Kasımpaşa: 4-1

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1

Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1

13 ARALIK

Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: 2-1

Akhisarspor - Ankara Demirspor: 1-1

Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: 1-1

Alanyaspor - Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-4

14 EYLÜL

Eyüpspor - Kayserispor: 0-2

İstanbulspor - Kardemir Karabükspor: 1-0

Konyaspor - Batman Petrol Spor: 2-0

Başakşehir - Kahramanmaraşspor: 1-0

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (İLK MAÇ)

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği: 1-2

Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor: 9-0

Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3

Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor: 3-1

Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1

Batman Petrol Spor - Konyaspor: 0-3

Kasımpaşa - Boluspor: 1-3

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1

Karabükspor - İstanbulspor: 2-1

Adanaspor - Bursaspor: 0-2

Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3

Giresunspor - Alanyaspor: 4-2

Kahramanmaraşspor - Başakşehir: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4

Kayserispor - Eyüpspor: 3-2

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - İstanbulspor
Beşiktaş - Osmanlıspor
Galatasaray - Bucaspor
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Kayserispor - Antalyaspor

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