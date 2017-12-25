TFF 2.Lig Puan Durumu, TFF 2. Lig gol krallığı listesi

17 Aralık 2017 13:30 BANDIRMASPOR 4-1 SAKARYASPOR A.Ş.
17 Aralık 2017 13:30 BUGSAŞ SPOR A.Ş. 3-0 FETHİYESPOR
16 Aralık 2017 13:30 SARIYER 2-0 TUZLASPOR A.Ş.
17 Aralık 2017 13:30 ETİMESGUT BLD. SPOR 3-0 BUCASPOR
21 Ocak 2018 00:00 EYÜPSPOR - ETİMESGUT BLD. SPOR
21 Ocak 2018 00:00 SARIYER - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
21 Ocak 2018 00:00 İNEGÖLSPOR - TUZLASPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 KOCAELİ BİRLİK SPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR
21 Ocak 2018 00:00 SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR
21 Ocak 2018 00:00 AMED SPORTİF FAALİYETLER - MERSİN İDMANYURDU
21 Ocak 2018 00:00 AFJET AFYONSPOR - TOKATSPOR
21 Ocak 2018 00:00 KASTAMONUSPOR 1966 - HATAYSPOR
21 Ocak 2018 00:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - BUCASPOR
21 Ocak 2018 00:00 BANDIRMASPOR - SİLİVRİSPOR
21 Ocak 2018 00:00 BUGSAŞ SPOR A.Ş. - SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR
21 Ocak 2018 00:00 HACETTEPE SPOR - FETHİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 KARŞIYAKA - SAKARYASPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 PENDİKSPOR - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
21 Ocak 2018 00:00 GÜMÜŞHANESPOR - OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
21 Ocak 2018 00:00 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - ALTAY
21 Ocak 2018 00:00 KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. LİG'DE GOL KRALLIĞIGALATASARAY-BUCASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor
. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspor
maçı naklen yayınlanacak.
26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (RÖVANŞ MAÇLARI) 12 ARALIK
Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: 2-3
Bursaspor - Adanaspor: 2-0
Boluspor - Kasımpaşa: 4-1
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1
Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1
Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1 13 ARALIK
Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: 2-1
Akhisarspor - Ankara Demirspor: 1-1
Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0
Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: 1-1
Alanyaspor - Giresunspor: 2-2
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-4 14 EYLÜL
Eyüpspor - Kayserispor: 0-2
İstanbulspor - Kardemir Karabükspor: 1-0
Konyaspor - Batman Petrol Spor: 2-0
Başakşehir - Kahramanmaraşspor: 1-0
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (İLK MAÇ)
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği: 1-2
Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor: 9-0
Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3
Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1
Batman Petrol Spor - Konyaspor: 0-3
Kasımpaşa - Boluspor: 1-3
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1
Karabükspor - İstanbulspor: 2-1
Adanaspor - Bursaspor: 0-2
Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3
Giresunspor - Alanyaspor: 4-2
Kahramanmaraşspor - Başakşehir: 1-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4
Kayserispor - Eyüpspor: 3-2
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.İŞTE EŞLEŞMELER
Fenerbahçe - İstanbulspor
Beşiktaş - Osmanlıspor
Galatasaray - Bucaspor
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Kayserispor - Antalyaspor