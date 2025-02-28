Teravih namazı saat kaçta? 2025 Teravih namazı ne zaman?

2025 teravih namazı ne zaman başlıyor sorusu gündemde yer alıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), teravih namazını kılmayı teşvik etmiştir. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak ve sevap kazanmak için önemli bir ibadettir. Cemaatle kılınırsa cami ortamı daha coşkulu ve manevi olur, ancak evde bireysel olarak da kılınabilir. Peki, ilk teravih namazı ne zaman 2025? Teravih namazı saat kaçta, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Diyanet Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul teravih namazı saatleri 2025 Ramazan ayı...



2025 Teravih Namazı Saat Kaçta? Güncel Namaz Vakitleri



Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan Teravih namazı, 2025 yılında da tüm Müslümanlar tarafından büyük bir coşkuyla eda edilecek. Peki, 2025 Teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı ne zaman? İşte il il Teravih namazı saatleri ve detayları...



Teravih Namazı Nedir? Kaç Rekattır?



Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan, sünnet olan bir namazdır. Genellikle 20 rekat olarak kılınır ancak 8 rekat olarak kılınması da mümkündür. Cemaatle veya bireysel olarak kılınabilir.



Teravih Namazı Saatleri Nasıl Hesaplanır?



Teravih namazı saatleri, iftar vaktinden sonra yatsı namazının kılınması ile belirlenir. Yatsı namazından sonra kılındığı için her şehirdeki yatsı ezanı vakti Teravih namazının başlangıç saatini belirler. Türkiye genelinde farklı illerde yatsı ezanı saatleri değişiklik gösterdiğinden, Teravih namazı saatleri de buna göre farklılık göstermektedir.



İftar ve Teravih Namazı Arasındaki Süre



Ramazan ayında iftar ve Teravih namazı arasında belirli bir süre bulunmaktadır. İftar saatinden sonra akşam namazı kılındıktan ve yatsı vaktine kadar bir ara verildikten sonra Teravih namazına geçilir. İftar saati ile Teravih namazı arasındaki süre genellikle 60 ila 90 dakika arasındadır.



2025 Ramazan Ayı ve Teravih Namazı Takvimi



2025 Ramazan ayı, 28 Şubat 2025 Cuma günü başlayacak ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her gün yatsı ezanı sonrasında Teravih namazı kılınacak.



Şehir Şehir 2025 Teravih Namazı Saatleri



Türkiye'nin farklı şehirlerinde Teravih namazı saatleri değişiklik gösterecektir. İşte bazı büyük şehirlerdeki Teravih namazı saatleri:



2025 Ramazan imsakiyesine göre İstanbul'da ilk sahur ve ilk iftar saatleri şu şekilde:



İlk Sahur: 1 Mart 2025 Salı - 05:50



İlk İftar: 1 Mart 2025 Salı - 19.04



Son Sahur ve Son İftar (29 Mart 2025 Cumartesi)



Sahur: 05:02 - İftar: 19:35



Güncel Teravih namazı saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri takvimine göz atabilirsiniz.



Teravih Namazının Faziletleri ve Önemi



Teravih namazı, Ramazan ayının ruhunu yaşatan en önemli ibadetlerden biridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Ramazan ayının gecelerini ibadetle geçirmenin büyük sevap olduğunu bildirmiştir. Teravih namazının faziletlerinden bazıları şunlardır:



Günahların affına vesile olur.



Ramazan ayının bereketini artırır.



Cemaatle kılındığında birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.



Fiziksel ve ruhsal olarak rahatlama sağlar.



Sonuç olarak, 2025 yılında Teravih namazı saatleri şehirden şehire değişiklik gösterecektir. Güncel namaz vakitleri için

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