Tarık Biberovic Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in ardından bu yaz NBA'ye gidecek ikinci oyuncu: Tarık Biberovic



Sports Digitale'nin haberine göre; Türk Milli oyuncu Tarık Biberovic kısa süre içinde Memphis Grizzlies ile sözleşme imzalayacak.



Fenerbahçe Beko, bu transferden 1.5 milyon € buy-out geliri elde edecek.



Detaylar birazdan...



