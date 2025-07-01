01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
22:00
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
04:00
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
1-3
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
3-190'
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
6-2

Tarık Biberovic Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Fenerbahçe Beko'nun Türk milli yıldızı Tarık Biberovic, kısa süre içerisinde NBA takımı Memphis Grizzlies ile sözleşme imzalayacak.

calendar 01 Temmuz 2025 20:13 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 20:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Tarık Biberovic Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in ardından bu yaz NBA'ye gidecek ikinci oyuncu:  Tarık Biberovic

Sports Digitale'nin haberine göre; Türk Milli oyuncu Tarık Biberovic kısa süre içinde Memphis Grizzlies ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Beko, bu transferden 1.5 milyon € buy-out geliri elde edecek.

Detaylar birazdan...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.