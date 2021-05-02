Tam kapanma ne zaman bitecek?

Yasağın bitmesine kaç gün kaldı? Yasağın bitmesine kalan gün? diyerek kapanma saati nedir bilinmek isteniyor. Cafeler restoranlar açık mı? sorusu sürekli soruluyor. Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde cafeler restoranlar saat kaça kadar açık? bilgisi öğrenilmek isteniyor. Restoranlar sokağa çıkma yasağında açık mı? Yemek sipariş sokağa çıkma yasağında açık olur mu? Yemek siparişi sokağa çıkma yasağı? Kafalere sokağa çıkma yasağında gidilebiliyor mu? Tam kapanmada restoranlar kafeler çalışıyor mu? bilgilerini derlediğimiz haberinize göz atabilirsiniz.
Yasağın bitmesine kaç gün kaldı merak edilenler arasındaki yerini aldı. Tam kapanma kararlarından sonra herkes evlerine çekildi ve yasağın bitmesine kaç gün kaldı araştırması yapılmaya başlandı. Tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah saatlerinde sona erecek ve vatandaşlar kapanmada nereler açık, tam kapanmada açık olan yerler araştırmasını yapıyor.
Yasağın bitmesine kaç gün kaldı sorusunun cevabı 2 Mayıs itibarı ile 15 gündür. Yasağın bitmesine bugün itibarı ile 15 gün kaldı.
Firmalar ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.
CAFELER RESTORANLAR AÇIK MI?
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri 29 Nisan'dan 13 Mayıs tarihine kadar 24 saat sadece paket servis yapabilcek. Bunun nedeni tam kapanma kararları ile koroavirüs bulaşıcılığını önlemek olacak.
RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?
Yemek yemek için restoranlar açık olacak ancak 17 Mayıs tarihinde kadar sadece paket servis yapılabilecek. Kapanmada restoranlarda sadece yemek siparişi verilebilecek.
MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek.
FIRINLAR AÇIK MI? SAAT KAÇA KADAR FIRINLAR AÇIK?
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
OTELLER TAM KAPANMADA AÇIK OLACAK MI?
Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.
YABANCI TURİSTLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan turistler yasaktan muaf olacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüye sahip yabancılar sokağa çıkma yasağına tabi olacak.
CENAZELER TAM KAPANMADA YAPILACAK MI?
Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlar yasaktan muaf olacak. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Şehir dışındaki birinci derece yakının cenazesine katılacak olanlar, e-devlet'ten veya ALO 199'u arayarak izin belgesi oluşturacak.