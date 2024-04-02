Taksit kalktı mı? Kredi kartına taksit kalktı mı? 2024

Kredi kartlarında taksitlerin kaldırılacağına dair iddiaların ardından resmi açıklamalar peş peşe yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada önemli noktalara değinildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı.' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." şeklinde açıklamada bulundu.