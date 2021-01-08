Survivor Meryem sevgilisi kim? Survivor Meryem mesleği nedir?

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Ünlü yarışma programı Survivor'da Meryem şampiyonluk parolasıyla yarışına başladı. Survivor Meryem Kasap kaç yaşında, Survivor Meryem nereli, Survivor Meryem Kasap evli mi? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meryem Kasap biyografisinde ne iş yaptığı mesleğine ilişkin detayları öğrenebilirsiniz.Survivor Meryem sporcu ve atletizm dalında Türkiye şampiyonluğunu kazanarak madalyalar aldı. Meryem Kasap 29 yaşında ayrıca fitness eğitmenliği yapıyor.1 Mayıs 1992 Trabzon doğumlu olan Meryem Kasap 3 kardeş. Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olan genç yarışmacı 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu elde etti ve Milli Takıma seçildi. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalyalar kazandı. Meryem Kasap bir süredir fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lik yapıyor.Lise yıllarında farklı Spor dallarında aktif bir şekilde yer alan Meryem Kasap, lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı alarak atletizme yöneldi. İlk branşı yüksek atlama olan Meryem Kasap, yaşadığı sakatlık ardından 400 metre branşına geçiş yaptı. Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde tamamladı.Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürütmesine karşın 1 yıl içerisinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Milli Takım'ı başarılı bir şekilde temsil ederek ülkesini gururlandıran Meryem Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya kazandı.Ünlü yarışma programı Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Meryem evli mi? sorusu çok kez soruluyor. Survivor Meryem evli olduğuna dair bir açıklama yapmadı.