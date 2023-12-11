Survivor All Star 2024 kadrosu: Survivor takımları ve yarışmacıları

Survivor All Star'da artık geri sayım başlamış durumda. Bu sezon 18. yeni sezonu ile ekranlara gelecek yarışmada bu akşam takımlar belli oldu. 18 yarışmacının mücadele edeceği fenomen yarışmada, kimlerin hangi takımda olacağı büyük merak konusu. İşte, Survivor'da yeni sezonun yarışmacıları...2024 SURVIVOR ALL STAR KADROSU: TAKIMLAR VE YARIŞMACILAR
Survivor All-Star'ın heyecanla beklenen takımları sonunda açıklandı. İşte, kadınlar ve erkekler olmak üzere Mavi ve Kırmızı takımların kadroları:
MAVİ TAKIM (KADINLAR):
KIRMIZI TAKIM (KADINLAR):
- Nefise Karatay
- Seda Ocak
- Begüm Yücetan
- Sahra Işık
- Seda Aktuğlu
- Damla Can
MAVİ TAKIM (ERKEKLER):
- Pınar Saka
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Gizem Memiç
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Canbeldek
KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER):
- Hakan Hatipoğlu
- Yiğit Poyraz
- Yasin Obuz
- Özgür Tetik
- Yunus Emre
- Ogeday Girişken
- Doğukan Manço
- Furkan Kızılay
- Ersin Korkut
- Sercan Yıldırım
- Turabi
- Bozok Gören
- Nihat Altınkaya
Survivor All-Star, bu güçlü kadrolarıyla izleyicilere büyük bir rekabet ve heyecan vaat ediyor. SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.
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