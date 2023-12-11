Haber Tarihi: 11 Aralık 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:39

Survivor All Star 2024 kadrosu: Survivor takımları ve yarışmacıları

Survivor 2024 All Star'ın kadrosu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Survivor All Star'da yarışmacılar, kadınlar ve erkekler olarak sonra da mavi ve kırmızı takım olarak ayrılacak. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Survivor 2024 takımlarında kimler olacak? İşte Survivor takımları ve yarışmacıları

Survivor All Star 2024 kadrosu: Survivor takımları ve yarışmacıları
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Survivor All Star'da artık geri sayım başlamış durumda. Bu sezon 18. yeni sezonu ile ekranlara gelecek yarışmada bu akşam takımlar belli oldu. 18 yarışmacının mücadele edeceği fenomen yarışmada, kimlerin hangi takımda olacağı büyük merak konusu. İşte, Survivor'da yeni sezonun yarışmacıları...

2024 SURVIVOR ALL STAR KADROSU: TAKIMLAR VE YARIŞMACILAR 
Survivor All-Star'ın heyecanla beklenen takımları sonunda açıklandı. İşte, kadınlar ve erkekler olmak üzere Mavi ve Kırmızı takımların kadroları:
MAVİ TAKIM (KADINLAR):

  • Nefise Karatay
  • Seda Ocak
  • Begüm Yücetan
  • Sahra Işık
  • Seda Aktuğlu
  • Damla Can
KIRMIZI TAKIM (KADINLAR):

  • Pınar Saka
  • Merve Aydın
  • Nagihan Karadere
  • Gizem Memiç
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Canbeldek
MAVİ TAKIM (ERKEKLER):

  • Hakan Hatipoğlu
  • Yiğit Poyraz
  • Yasin Obuz
  • Özgür Tetik
  • Yunus Emre
  • Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER):

  • Doğukan Manço
  • Furkan Kızılay
  • Ersin Korkut
  • Sercan Yıldırım
  • Turabi
  • Bozok Gören
  • Nihat Altınkaya
Survivor All-Star, bu güçlü kadrolarıyla izleyicilere büyük bir rekabet ve heyecan vaat ediyor.

SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.
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