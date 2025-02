Survivor Adem-Sedat Kavgası: Adem Diskalifiye mi Oldu?

Survivor All Star 2025'te tansiyon bir an olsun düşmüyor. Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik Survivor'a damgasını vurmuştu. Oyun sırasında Adem'in olmaması akıllara diskalifiye olduğu iddialarını getirmişti. Yeni bölüm fragmanında ise Adem ile Acun Ilıcalı'nın baş başa olduğu ada konseyi büyük merak uyandırdı. İşte detaylar



Survivor Adem-Sedat Kavgası: Adem ve Sedat Arasında Ne Yaşandı?



9 Şubat 2025 akşamı yayınlanan bölümde, Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında sözlü tartışma başladı. Adem'in, Sedat'a "Pişmiş pişmiş gülüyorsun" demesi üzerine, Sedat "Ne güleceğim" yanıtını verdi. Bu diyalog sonrası Adem, sinirlerine hakim olamayarak Sedat'ın üzerine yürüdü ve fiziksel temas gerçekleşti. Takım arkadaşları ve yapım ekibi, Adem'i sakinleştirmekte zorlandı.



Acil Durum Konseyi ve Acun Ilıcalı'nın Açıklamaları



Yaşanan olayın ardından, Acun Ilıcalı acil durum konseyi topladı. İlk olarak Adem ile bire bir görüşen Ilıcalı, "Seni tanıdığım günden beri ilk defa acaba diyorum. Şu anda seni mental olarak çok zorlanıyor görüyorum. Bu öyle bir çizgi ki açıkçası, Survivor kaderini belirleyen çizgi de bu. İnan bu akşam benim için de zor bir akşam." ifadelerini kullandı. Adem ise "Kendimi kontrol edemediğim bir andayım şu an. Bilmiyorum, ben de açıkçası bilmiyorum. Hak ettiğimi düşünüyorum, açıkçası kızmıyorum." şeklinde konuştu.



Adem Diskalifiye mi Oldu?



Şu ana kadar Adem Kılıççı'nın diskalifiye edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Adem'in yarışmadaki akıbeti, 10 Şubat 2025 akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak. İzleyiciler, bu bölümü merakla bekliyor.



Sosyal Medyada Tepkiler



Olayın ardından sosyal medyada birçok izleyici, Adem Kılıççı'nın davranışını eleştirdi ve diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu. Diğer yandan, Adem'i savunan ve olayın büyütülmemesi gerektiğini düşünen izleyiciler de bulunuyor. Tartışma, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.



Geçmişte de Benzer Bir Gerginlik Yaşanmıştı



İlginç bir şekilde, Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında benzer bir gerginlik, 2017 yılında da yaşanmıştı. O dönemde de ikili arasında sert tartışmalar olmuş ve bu durum Survivor tarihine geçmişti.



Sonuç olarak, Survivor All Star 2025'te Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan kavga, yarışmanın seyrini etkileyebilecek bir olay olarak dikkat çekiyor. Adem'in diskalifiye edilip edilmeyeceği, 10 Şubat akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.









