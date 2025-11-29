-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Sunderland - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Sunderland - Bournemouth maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 29 Kasım 2025 11:48 -
Güncelleme Tarihi:
29 Kasım 2025 11:48
Sunderland - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Sunderland - Bournemouth maçı canlı izle şifresiz
Sunderland - Bournemouth maçını ücretsiz beIN Sports MAX 2 izle | Sunderland - Bournemouth maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports MAX 2'tan canlı izlenebilecek olan Sunderland - Bournemouth maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sunderland - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sunderland - Bournemouth maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Sunderland ve Bournemouth karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Sunderland - Bournemouth maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
SUNDERLAND - BOURNEMOUTH MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Sunderland - Bournemouth maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. SUNDERLAND - BOURNEMOUTH MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ SUNDERLAND - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Sunderland, Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Sunderland - Bournemouth maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. SUNDERLAND - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sunderland - Bournemouth maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.