Şubat ayı TEFE-TÜFE 2024: Şubat enflasyon beklentisi

2024 yılının üçüncü ayına dair enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor.

TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor.

3 Mart Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 59,99 olasılıkla yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 16,76 olasılıkla ise yüzde 40,00-44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11'inin beklentilerinin yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 66,67'sinin beklentilerinin yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 17,46'sının beklentilerinin yüzde 40,00-44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00-30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 46,67'sinin beklentilerinin yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00-30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.