Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2024-TÜİK

2024 yılının ikinci enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Hem mülk sahipleri hem de kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli oldu. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?



ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.



TÜİK'in açıkladığı verilere göre TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.



Ekonomistler enflasyonun aylık bazda yüzde 4 yükseleceği öngörüsünde bulunurken, yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkmasını bekliyordu.



Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti. Ekonomi yönetimi, ocak ayındaki enflasyon artışını geçici olarak nitelendirmişti.



AYLIK EN HIZLI ARTIŞ EĞİTİMDE



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti.



Şubatta aylık bazda en az artış yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, en yüksek artış yüzde 12,76 ile eğitimde yaşandı.



TÜİK'in açıkladığı verilere göre TÜFE'deki değişim şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.



ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 3,74 ARTTI



Üretici fiyatları da yükselişini sürdürdü. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 47,29, aylık yüzde 3,74 arttı.



ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,03, on iki aylık ortalamalara göre yüzdde 45,71 artış gösterdi.



İŞ YERİ KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU



Enflasyon rakamları ile birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti.



Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. Enflasyon, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.



Buna göre kontrat süresi bu ay dolan iş yeri sahiplerine kiraları için yüzde 55,91 oranında zam yapılabilecek.



ÖNCÜ GÖSTERGELER YÜKSELİŞE İŞARET ETTİ



Öncü göstergeler de enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 4,07 artarken, yıllık yüzde 76,58'e yükseldi.



Türk-İş verilerine göre Ankara'da gıda harcamaları şubat ayında yüzde 8 arttı. Gıda harcamalarındaki değişim son 12 ay itibarıyla yüzde 72,49 olarak hesaplandı.



ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 36



Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, şubat ayındaki enflasyon raporu sunumunda, aylık enflasyondaki eğilime dikkat edeceklerini söylemişti.



TCMB, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.

