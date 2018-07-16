Stephen Curry'e rakip çıktı!

Mesafe tanımaksızın her şutunu baskete çeviren bu çocuk resmen Stephen Curry'e meydan okuyor!

16 Temmuz 2018 17:30
Stephen Curry'e rakip çıktı!
Mesafe tanımaksızın her şutunu baskete çeviren bu çocuk resmen Stephen Curry'e meydan okuyor!


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