Sri Lanka'da güneş fırtınası iddiası: Güneş fırtınası nedir?

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK? 2024



Yeni bir araştırma, Güneş maksimumunun, beklenenenden daha erken bir şekilde 2024'ün başlarında yaşanacağını gösterdi. Bu tahmin, NASA'nın 2025 sonları için öngördüğü tahminle farklılık gösteriyor.



GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR, NEDEN OLUR?



Dünya'nın manyetik alanı, gezegenin kutuplarına doğru yönlendirerek güneş rüzgarının etkilerini azaltır ve insanlığı güneş rüzgarının olumsuz etkilerinden korur.



Ancak, Güneş'in doğal yaşam döngüsü nedeniyle, yaklaşık 80-100 yılda bir, bu rüzgarlar süper güneş fırtınalarına dönüşebilir. Yeni bir araştırmaya göre, bu tür bir şiddetli güneş fırtınası dünya genelinde internet kesintilerine neden olabilir



Bu potansiyel güneş fırtınasının, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde ciddi etkileri olabileceği düşünülmektedir. Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilir ve bu durum uyduları etkileyebilir. Uyduların ısınması, GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmelere yol açabilir.



Araştırmacılar, California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, uzun mesafeli fiber optik hatlar ve denizaltı kablolarının, güneş süper fırtınaları tarafından üretilen akımlara karşı savunmasız olduğunu tespit etti. Bu güneş fırtınalarından kaynaklanan akımın, uzun iletkenlere zarar verebileceği belirlendi.



Güneş fırtınasının neden olabileceği internet kesintilerinin yanı sıra, bu durumun siber güvenlik açıklarına da yol açabileceği vurgulanmaktadır. Bu tür bir olayın, günümüzde neredeyse her şeyin internet üzerinden gerçekleştiği bir dönemde, dünya genelinde büyük bir iletişim krizine ve milyarlarca dolarlık zarara neden olabileceği ifade edilmektedir.



Güneş fırtınası uyarıları sonrası 2024 yılı için endişeler katlanarak artmaya devam ediyor. Elektromanyetik radyasyon ve yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıyla sonuçlanan güneş fırtınası, parçacıkların hareketi ile Dünya'nın manyetosferi ve atmosferiyle iletişime girebiliyor. Güneş fırtınalarının Dünya'ya etkileri arasında manyetik fırtınalar, radyo frekanslarında kesintiler, iletişim ağlarında bozulmalar, uyduların işlevsiz hale gelmesi, elektrik kesintileri ve kutup bölgelerinde aurora (kutup ışıkları) gibi olaylar yer alır. Peki, güneş fırtınası ne zaman gerçekleşecek? İşte, 2024 için gündeme gelen güneş fırtınası hakkında detaylı bilgilerSri Lanka'da bir sistem arızasıyla nedeniyle elektrikler kesildi. Hükümet yetkilileri elektrik kesintisinin tüm ülkede etkili olduğunu belirtti. Ceylon Elektrik Kurumu (CEB) Sözcüsü Noel Priyantha, ülkede yeniden elektriği sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda akan trafikte sadece araç farlarının ışık sağladığı görüldü.