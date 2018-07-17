Spor tutkunu olan horoz

Spor tutkunu olan horoz

Spor tutkunu olan horoz

Formunu korumak için spor yapan bu horoz herkesi çok güldürdü.







İLGİLİ VİDEO Formunu korumak için spor yapan bu horoz herkesi çok güldürdü.

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