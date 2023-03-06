SON DAKİKA: MERAL AKŞENER AÇIKLAMA CANLI YAYIN! ADAY KİM OLDU

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.Akşener'in; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "dayatıldığını" savunarak, ağır ithamlarla Altılı Masa'dan ayrılması ve CHP'li iki belediye başkanını adaylığa çağırması siyasetin gündemine otururken; İyi Parti'nin Millet İttifakı'na dönüşü konusunda yeni bir öneri sunuldu.İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'e "Millet İttifakı'na dönme" çağrısı yaptığı ziyarette Akşener, iki başkana cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını önerdi. Akşener'in bu önerisini CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da ileteceği belirtildi.Zorlu, Akşener'in iki başkanın ziyareti sonrası saat 15.00'e ertelenen Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağı konusunda da "Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" dedi.Zorlu, şöyle konuştu:"13. Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi süreci, 2 Mart'taki toplantının ardından Genel Başkanımız, daha önce mutabık kaldığımız uzlaşma, istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeve ile bir müzakere sürecini yürütmüş, bu noktaya gelinmiştir.Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinci ile hareket eden sayın genel başkanımız milletimizin yine sesi doğrultusunda; milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneri ile millet ittifakına önerisini oluşturmuştur.Millet İttifakı'nın iş birliği ile başarı yakalamış büyükşehir belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında, iki belediye başkanımıza, seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde sayın Kılıçdaroğlu'na da genel başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu dakikalardan itibaren devam edecektir."(Akşener toplantıya katılacak mı?) Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz.Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen liderler, seçim gündemiyle dün ( 2 Mart) Saadet Partisi'nde toplanmıştı. Toplantıda, ortak cumhurbaşkanı adaylığında 'uzlaşıya varıldığı' duyurulmuştu.Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerine yer verilmişti.Öte yandan, İYİ Partili 81 il başkanı bugün Ankara'da bir araya geliyor. SÖZCÜ muhabirine bilgi veren bir il başkanı, "Daha önceden planlı bir programdı. Ankara'da olacağız" dedi.İYİ Parti'deki toplantı öncesi Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Altılı Masa toplantısından sonra Akşener'in kendilerini toplantıya çağırdığını belirten Tatlıoğlu, "Sayın Genel Başkanımız toplantıyla ilgili bizi bilgilendirecek. Biz de kanaatlerimizi paylaşacağız. İYİ Parti mekanizmalarında karar süreçleri, partinin kurullarıyla alınıyor. Hep böyle oldu, hep iyi sonuçlar çıktı. Ortak bir karar aldık, kolektif bir karar aldık. Milletin ve Türkiye'nin menfaatlerine, yarınına ve bugününe yönelik. Yine öyle olacaktır" diye konuştu."İsim konusunda bir uzlaşı var mı?" sorusunu, Tatlıoğlu, "İsmi konuşmadık. Henüz bir şey konuşmadık" şeklinde yanıtladı."Genel Başkandan size bu yönde bir şey geldi mi?" sorusu üzerine Tatlıoğlu, "Şu an itibarıyla hiçbir bilgi yok. Sayın Genel Başkan bu paylaşımı yapacak. Türkiye için ne iyiyse, Türkiye'nin bu tek adam sisteminden çıkışı için ne uygunsa onu yapacağız" dedi.İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın, sosyal medyada yer alan açıklamasının anımsatılması üzerine, bunların kişisel tavırlar olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, "Biz bir kolektif karar almaya geldik. Genelde İYİ Parti olarak kolektif karar alırız. Bütün konularda Başkanlık Divanımız, milletvekillerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, yarın il başkanlarımız, cumartesi günü geçmiş dönem il başkanlarımız ve yine milletvekillerimizin hepsiyle beraber toplanıp bir karar vereceğiz. Milletimiz için çok iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu."Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir mutabakat, bir uzlaşı olmuş mudur?" sorusuna ise Tatlıoğlu, şu yanıtı verdi:* "Sayın Genel Başkanımızın ve İYİ Parti'nin bu konuda başından beri söyledikleri bellidir. Biz ilkeli siyaset yapıyoruz, Sayın Genel Başkanımız da öyle. Türkiye'de ilkeli siyaset yapılır, yapılsın da arzu ediyoruz. Şimdi ne olduğu konusunda bilgileneceğiz. O konuda arkadaşlarımız kanaatlerini belirtecek. Cumartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü birçok arkadaşımız deprem bölgesinde. Onlar da gelecekler, cumartesi günü daha geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Türkiye iyi olacak.""Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin beş partinin anlaştığı" yönündeki ifadelerin hatırlatılması üzerine, Tatlıoğlu, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmam mümkün değil, çünkü bilgilenmedik. Biz, yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız" sözlerini sarf etti.