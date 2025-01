Son dakika: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi yangını! Kartalkaya otel yangını neden oldu, kaç kişi öldü?

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı.



Yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi yaşamını yitirirken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Resmi rakamları telaffuz etmeye içim el vermiyor. Yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak bugün tarihe geçecek. Bu açıklamayı Bolu Valisi'nin yapmasını bekleyelim" dedi. Özcan, "Otele ruhsatı veren de denetimi yapan da Turizm Bakanlığı" açıklamasını yaptı.



Bakanların birazdan can kayıplarına ilişkin olarak açıklama yapması bekleniyor. ANKA Haber Ajansı, morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a koyulduğunu paylaştı.



Otel için yetkililer çökme uyarısında bulunuyor.



Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.



ÇARŞAFLARLA SARKARAK KENDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?, inemiyorum, yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.



İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.



Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.



"2'Sİ PANİKLE ATLADI"

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor" dedi.



CAN KAYBI ARTABİLİR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, SÖZCÜ TV'de yaptığı açıklamada can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.



İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.



Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:



-Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



4 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangın faciasıyla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere Bolu Kartalkaya'ya gidiyor.



4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bölgeye 4 başmüfettiş görevlendirildiğini belirterek şunları kaydetti:



"Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz



6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yangına ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Tunç, şu ifadeleri kullandı:



"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."



"SON İKİ KATTA CAN KAYBI YAŞANMADIĞINI GÖRDÜK"

SÖZCÜ TV'ye konuşan Tanju Özcan, "Bütün katlar taranıyor, 10 ve 11. kat olarak nitelendirilen bölümdeler. Orada soğutma çalışmaları yapıldı. Son iki katta herhangi bir can kaybı yaşanmadığını gördük. Binada kısmi çöküntüler var" dedi.



"RUHSATI VEREN DE DENETİMİ YAPAN DA TURİZM BAKANLIĞI"

Özcan şu ifadeleri kullandı:



-Burası turizm özel alanı. Bu binanın ruhsatını veren de her yıl denetimlerini yapan da Kültür ve Turizm Bakanlığı.



-Yangın merdiveni var mı bu sorunu cevabı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda.



-İtfaiye müdürümüz 100'e yakın insanı camlardan indirdik diyor. Tahmini olarak sürüyor. 40 ila 45 dakika arasında burada olmuş arkadaşlarımız. Buraya yakın ilçemiz 2 bin nüfuslu bir iki tane küçük araçlı.



ANKA: MORGLAR DOLDU, CENAZELER SOĞUK HAVA DEPOLU TIR'LARA KONUYOR

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan yangında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Yaralıların Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Köroğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.



Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 22, Köroğlu Devlet Hastanesi'nde ise 16 yaralının tedavileri sürüyor. Alınan bilgilere göre iki yaralının durumu ağır.



Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morg kapısında, otelde bulunan ancak kendilerinden haber alınamayanların yakınları endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.



Morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu tıra koyuluyor.



Morgda yapılan çalışmalara savcı gözetiminde devam ediyor.



YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamı hakkında yayın yasağı kararı aldı.

