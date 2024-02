Solo Leveling 5. bölüm ne zaman çıkacak?

Solo Leveling'in 5. bölümü 2024'te çıkmayacak. Hikayenin son bölümü 28 Mart 2023 tarihinde yayınlanmış ve hikaye şu anda sonlanmış durumda.



Solo Leveling, 110 bölümden oluşan bir webtoondur. Hikayenin tamamını okumak için internette birçok kaynak bulabilirsiniz.



Eğer Solo Leveling'e benzer hikayeler arıyorsanız, aşağıdaki webtoonlara bakabilirsiniz:



The Beginning After the End: Bir kralın zihninin bir çocuğun bedeninde reenkarne olması ve yeni hayatında güçlü bir savaşçı olma hikayesi.



Second Life Ranker: Zayıf bir avcı olan MC'nin bir oyun sisteminin yardımıyla güçlü bir avcı olma yolunda ilerleyişi.



The Gamer: Gerçek dünyanın bir oyuna dönüşmesi ve MC'nin bu oyunda seviye atlama ve güçlenme hikayesi.







