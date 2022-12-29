Sivasspor Galatasaray maçı HD izle canlı, GS Sivasspor Canlı bein sports

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.





Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.

Galatasaray'da Lucas Torreira, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Mathias Ross ile Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

Sivasspor'da Appindangoye, Camara, Murat Paluli ve Leke James kadroda yer almayacak.

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, Gomis

Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin, Charisis, SabiA, Yatabare

Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.

Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.

