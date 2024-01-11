Sivasspor Galatasaray maç özeti izle (Maç sonucu: 1-1)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.Galatasaray, 45+1. dakikada Kerem Demirbay ile öne geçti. Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı. Sivasspor, Kerem'in golüne 86. dakikada penaltıdan Fode Koita ile karşılık verdi.Galatasaray'da Sacha Boey ve Kaan Ayhan sakatlığında Ali Turap karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 18 yaşındaki genç sağ bek, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı.Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı. Sivasspor ise 25 puana yükseldi.Galatasaray, Süper Lig'de bir sonraki maçında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor, Samsunspor deplasmanına gidecek.Galatasaray, 5 dakika içerisinde, 17 ve 22'de direği geçemedi.17. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü.22. dakikada ise Dries Mertens'in ceza sahası dışından çok sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.Sivasspor, 39. dakikada gole yaklaştı. Roman Kvet'in vuruşu direk dibinden auta gitti.Galatasaray, Sivas'ta devre bitmeden öne geçti. 45+1. dakikada sol kanatta Zaha'nın pasında Mertens topun üstünden atladı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kerem Demirbay düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Kerem Demirbay, bu golle birlikte Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray, Kerem Demirbay'ın attığı golle Sivas'ta soyunma odasına 1-0 önde gitti.Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta 53. dakikada penaltı bekledi.Bu dakikada Kerem Demirbay, Burak Kapacak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, hakem Zorbay Küçük'e baktı. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.Pozisyon için VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve oyun devam etti. Bu pozisyonun devamında ise Kazımcan Karataş'ın vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.Sivasspor, 57. dakikada etkili geldi. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında Hakan Arslan'ın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 69. dakikada Tanguy Ndombele'yi sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada kenara gelen isim Dries Mertens oldu.Sivasspor, 84. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasında Camara'nın vuruşunda top Kerem Demirbay'dan geri döndü. Hakem Zorbay Küçük, bu pozisyonda Kerem'in elle oynadığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.Sivasspor'da kazanılan penaltıda topun başına Fode Koita geçti ve 86. dakikada topu ağlara göndererek skora denge getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.6. dakikada Koita, sol kanattan topu ceza sahası içeresinde bulunan Uğur Çiftçi'ye verdi. Uğur Çiftçi'nin sert vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.11. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta içeriye çevrilen topa penaltı noktası üzerinde Nelsson kafayı vurdu, top savunmadan döndü. Dönen topa Kerem Aktürkoğlu vurdu. Camara topu çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde Nelsson topa bir kez daha kafayla vurdu, top üstten dışarıya gitti.14. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede güçlükle topu kontrol etti.17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Kerim'in vuruşunda top kale direğinden tekrar oyun alanına geldi.22. dakikada Mertens, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Ali Şaşal Vural'ı aşan top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.39. dakikada Barrow'un sol kanattan ortasında topun gelişine Kvet, sert vurdu. Top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.42. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.45. dakikada Zaha'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Demirbay'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.